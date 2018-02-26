Новости


В 2018 году в Китае выйдут 11 российских фильмов

Об этом заявил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин

Российские чиновники отметили рост интереса к отечественному киноконтенту в странах Юго-Восточной Азии. Особняком здесь стоит рынок Китая, на котором  в 2017 году вышло сразу семь российских фильмов. По словам замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, в 2018 году таких лент будет уже одиннадцать. Он сообщил эту информацию, выступая в понедельник на Дальневосточном медиафоруме в Хабаровске.

«Именно на Дальнем Востоке в последние годы произошел прорыв в продвижении отечественного кино в Китайскую Народную Республику, – цитирует Волина ТАСС. – Еще четыре года назад в КНР не было наших фильмов. В прошлом году показывалось уже семь, в этом – к демонстрации планируется 11. Я сейчас говорю о «большом» кино, что касается сериалов, то их количество исчисляется десятками».

Несмотря на рост числа заявленных к прокату в Китае картин из России, их кассовые сборы пока оставляют желать лучшего. Самым успешным на этом рынке до сих пор остается фильм Федора Бондарчука СТАЛИНГРАД, сумевший в 2013 году собрать здесь около $11,8 млн. На втором месте по сборам фэнтези ОН – ДРАКОН, получившее от китайских зрителей почти $9,1 млн.    

Замминистра отметил, что интерес к российскому контенту появляется и в других странах региона. Он рассказал, что есть запросы о прокате фильмов российских режиссеров в Южной Корее.

26.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

Новости по теме:

Российскому «Льду» пообещали рекордно широкий прокат в Китае

Китайские власти остались довольны российским кино

«Салют-7» стартовал в Китае с $1,83 млн

«Притяжение» выходит в британский кинопрокат

Кассовые сборы в Китае показали существенный рост в 2017 году


Самое читаемое

«Довлатов» не остался без наград

Берлинский кинофестиваль назвал победителей

Подробнее
Российские картины на вершине проката

Прогноз кассовых сборов на 22–25 февраля 2018 года

Подробнее
На втором месте «О чем говорят мужчины»

Предварительная касса пятницы: «Лед» продолжает доминировать

Подробнее
В том числе и в Китай

«За гранью реальности» продан на ведущие мировые территории

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 