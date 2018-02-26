В 2018 году в Китае выйдут 11 российских фильмов

Российские чиновники отметили рост интереса к отечественному киноконтенту в странах Юго-Восточной Азии. Особняком здесь стоит рынок Китая, на котором в 2017 году вышло сразу семь российских фильмов. По словам замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, в 2018 году таких лент будет уже одиннадцать. Он сообщил эту информацию, выступая в понедельник на Дальневосточном медиафоруме в Хабаровске.

«Именно на Дальнем Востоке в последние годы произошел прорыв в продвижении отечественного кино в Китайскую Народную Республику, – цитирует Волина ТАСС. – Еще четыре года назад в КНР не было наших фильмов. В прошлом году показывалось уже семь, в этом – к демонстрации планируется 11. Я сейчас говорю о «большом» кино, что касается сериалов, то их количество исчисляется десятками».

Несмотря на рост числа заявленных к прокату в Китае картин из России, их кассовые сборы пока оставляют желать лучшего. Самым успешным на этом рынке до сих пор остается фильм Федора Бондарчука СТАЛИНГРАД, сумевший в 2013 году собрать здесь около $11,8 млн. На втором месте по сборам фэнтези ОН – ДРАКОН, получившее от китайских зрителей почти $9,1 млн.

Замминистра отметил, что интерес к российскому контенту появляется и в других странах региона. Он рассказал, что есть запросы о прокате фильмов российских режиссеров в Южной Корее.

26.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС