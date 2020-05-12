«CineEurope − 2020» не состоится

Крупнейшая европейская выставка-форум CineEurope в этом году не состоится. Организаторы разослали уведомление о том, что форум в Барселоне, проводить не будут в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Испании и, в частности, в Каталонии.

Мероприятие должно было пройти в период с 3 по 6 августа. Ранее CineEupore планировался к проведению с 22 по 25 июня.

Зато организаторы сразу назвали даты проведения форума в 2021 году. Он пройдет в центре выставок и конгрессов в Барселоне с 21 по 24 июня.

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12.05.2020 Автор: Артур Чачелов