Cineeurope 2020 Online: день первый

Начал работу отраслевой форум Cineeurope 2020. В этом году из-за пандемии коронавируса он проходит в усеченном двухдневном виртуальном формате. Основной темой мероприятия является нынешнее положение отрасли: кинотеатров и кинопроката, вызовы нового времени и возможности, которые открываются перед игроками. В первый день работы виртуальный Cineeurope 2020 уложился в три с половиной часа.

Ключевым событием этого дня в деловой программе форума стала панельная дискуссия «Будущее кинопроката: готовимся к новой норме». Участие в ней принимали глава второй по величине киносети мира Cineworld Муки Грейдингер, глава европейской сети Kinepolis Энди Дюкен, президент по дистрибуции Walt Disney Studios Кэйтлин Тафф и президент Sony Pictures Стивен О'Дэлл.

Участники дискуссии оказались оптимистами. Они сошлись во мнении, что, несмотря на экстремально дискомфортные условия, в которых отрасль жила последние несколько месяцев, ее возвращение к нормальному функционированию неизбежно. Вот только это будет «новая нормальность», сказать пока трудно.

Стивен О'Дэлл из Sony назвал нынешнюю ситуацию большим вызовом для всех, а также временем для больших возможностей. По его мнению, на следующем этапе, когда прокат начнет постепенно возвращаться к жизни, потребуется быть очень внимательными к чаяниям и потребностям аудитории, реагируя на них максимально быстро. Поэтому Sony готова удовлетворить любые запросы аудитории и готовит в 2021 году сильнейший пакеты в своей истории. Кэйтлин Тафф в свою очередь заверила, что Walt Disney Studios также готова предоставлять зрителям тот контент, который будет находить отклик в их сердцах. Она выразила уверенность, что, благодаря в том числе и этому контентному предложению, аудитория захочет вернуться в кинотеатры. Хотя бы для того, чтобы хотя бы на пару часов отвлечься от повседневных забот и не всегда радостных новостей.

Представители киносетей говорили о том, что для возвращения зрителя нужно не только предложить ему достойный контент, но и создать в кинотеатре по-настоящему безопасную среду. Энди Дюкен рассказал, как это реализовано в уже открывшихся кинотеатрах сети в Швейцарии и Нидерландах. В частности, помимо постоянной уборки, использования дезинфецирующих средств и средств защиты для персонала, компания перешла на продажу билетов и продукции кинобара только через онлайн. И зритель относится ко всему этому с одобрением. Муки Грейдингер отметил, что Cineworld также намерен строго соблюдать протоколы безопасной работы, но меньше всего на свете его сеть хочет, чтобы из-за них площадки стали похожи на филиалы больниц и госпиталей с красными и зеленами зонами и персоналом в защитных костюмах. Он также посетовал, что некоторые требования властей делают работу кинотеатров невыгодной: в частности, из-за запрета на продажи более 25% билетов на зал сеть предпочла пока не открывать кинотеатры в Чехии.

В целом, участники дискуссии согласились, что дело возрождения кинопрокатного рынка и возвращения зрителей в кинотеатры должно строиться на совместных усилиях прокатчиков и поставщиков контента. Последние, в лице крупных голливудских и европейских студий и дистрибьюторов неустанно выражали слова поддержки киноеатрам, заявляя, что готовы вместе с ними пройти через все трудности. Об этом, в частности, говорили глава Sony Pictures Тим Ротман в отдельном обращении компании, президент международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Чиппс, представитель Event Cinema Association (занимается альтернативным контентом) Брэд ЛаДокер, глава Canal Plus Анна Марш и руководитель глобальной дистрибуции и маркетинга этой компании Хью Спиринг.

Слов на виртуальном Cineeurope было произнесено много, а вот видеопрезентаций будущего контента практически не было. По крайней мере в первый день во временных блоках, отведенных для Sony Pictures, Warner Bros., Canal Plus и Unifrance, обошлись без них. Sony, помимо слов поддержки индустрии, показала участникам форума лишь два трейлера: уже знакомые многим ролики новых ОХОТНИКОВ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ и мультфильма НА СВЯЗИ. Блок Warner не содержал вообще никаких видеоматериалов по будущим проектам, зато к участникам Cineeurope обращались режиссеры Кристофер Нолан и Пэтти Дженкинс, заверявшие, что их будущие картины ДОВОД и ЧУДО ЖЕНЩИНА: 1984 созданы для того, чтобы стать событием большого экрана. Впрочем, нет сомнений, что никто в этом и не сомневался.

Блок Unifrance был посвящен успешным французским проектам последних двадцати лет. В показанном ролике упомянули, к примеру, такие хиты как ВОСЕМЬ ЖЕНЩИН, ТАКСИ, АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТРА, 1+1, АМЕЛИ, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ, БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ, ПРОРОК, НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ, МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ, ЛЮСИ и множество других. Сообщалось, что за 20 лет в международный прокат вышло больше 3 тыс. французских картин, 8 из них получили «Оскары», 24 картины стали обладателями пальмовых ветвей Каннского кинофестиваля, а девять фильмов сумели собрать в мировом прокате больше $100 млн. Исполнительный директор Unifrance Даниэла Эльснер выразила уверенность, что индустрия и кинотеатры обязательно справятся с трудностями этого года, а зрители вернутся в кинотеатры как только у них будет такая возможность.

О том, каким образом отрасль справится с ситуацией и с какими потерями выйдет из кризиса рассказал Дэвид Хэнкок из исследовательской компании OMDIA. Он представил четыре сценария развития дальнейшей ситуации, каждый из которых предполагал обязательный рост показателей в в следующие два-три года, одна отличался разными цифрами потерь в 2020 году.

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17.06.2020 Автор: Артур Чачелов