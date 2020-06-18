Cineeurope 2020 Online: день второй

Завершился онлайн-форум Cineeurope 2020. В этом году из-за пандемии коронавируса он проходил в усеченном двухдневном формате. Основной темой мероприятия являлось нынешнее положение отрасли: кинотеатров и кинопроката, а также вызовы нового времени и возможности, которые открываются перед игроками.

Второй день работы был сфокуссирован на проблемах, которые возникают в связи с постепенным открытием кинотеатров. Ключевым здесь остается вопрос поиска баланса: как сделать площадки безопасными для зрителей и аудитории и не утопить бизнес окончательно, ведь строгое соблюдение рекомендации санитарных служб и врачей грозит недополучением прибыли и, конечно, очень затратно. Еще один важный вопрос, который обсуждался в этот день − как вернуть аудиторию в кинозалы.

Вопросы превращения кинотеатра в островок безопасности обсуждались на семинаре компании Coca Cola и в докладе издания Celluloid Junkie, их касались представители уже работающих норвежских киносетей и крупнейшей международной киносети Vue Entertainment, чьи площадки частично начали открываться в некоторых регионах мира.

В каждом выступлении говорилось о том, что пандемия сделает кинотеатры более технологичными. Автоматизация процессов, в том числе тех, что раньше происходили за счет прямого общения персонала и зрителей, назывались в числе наиболее перспективных направлений развития площадок в постпандемический период: продажи онлайн, автоматические киоски, сканеры в смартфонах и планшетах на входах,лазерные контроллеры социальной дистанции, QR-коды и даже роботы − все это, похоже, ждет кинотеатры в самом ближайшем будущем. Правда, спикеры обратили внимание, что вся эта инновационная технологичность может стоить недешево и скорее всего не сможет окупиться, особенно сейчас, во времена ограничений продаж кинобилетов. Так что на первых этапах для обеспечения безопасности персонала и зрителей кинотеатрам можно обойтись простыми средствами вроде санитайзеров и прозрачных экранов из оргстекла, которые могут помочь соблюдать дистанцию в залах, фойе и при общении с работниками касс и баров. При этом, важно показывать гостям , что кинотеатр заботится о безопасности: дезинфицируют, а санитарные правила действительно соблюдаются. Впрочем, еще важнее не переборщить, чтобы не вызвать ассоциации с больничными палатами или работами по устранению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Вернуть зрителя в кино, или поспособствовать формированию у него такого желания должны консолидированные промокампании по стимулированию кинохождения. Участвовать в них должна вся отрасль: на Cineeurope продемонстрировали ролики подобных программ из Польши (с участием маленьких детей) и Франции (с участием звезд, рассказывающих о том, что они любят в кинотеатрах).

Cineeurope 2020 не остался без приветственных обращений от крупных голливудских студий, но традиционных презентаций пакетов с показом большого числа эксклюзивных материалов здесь не было. Вероятно, по антипиратским соображениям. Disney, Paramount и Universal ограничились видеообращениями к кинотеатрам своих топ-менеджеров, отвечающих за международную дистрибуцию, а также показом роликов. Говорили топ-менеджеры примерно одно и то же: о невероятных вызовах эпохи, о вере в светлое будущее, о том, что все восстановится и будет даже лучше, чем раньше, о полной поддержке кинотеатров и проката и, конечно о своих ближайших премьерах сезона 2020/2021. В ролике Disney также засветились представители региональных европейских кинопрокатных подразделений корпорации, а еще − президент Marvel Кевин Файги, рассказавший о том, как он соскучился по походам в кино.

Видеообращение Universal вызывало особый интерес, принимая во внимание активно разгорающийся конфликт студии и самой крупной киносети мира AMC из-за выпуска части кинотеатральных релизов Universal на платном домашнем видео. Но исполнительный вице-президент по международной дистрибуции Нильс Свинкельс не стал напрямую комментировать сложившуюся ситуацию, лишь намекнув на нее. Он подчеркнул, что студия верит в успешность модели кинотеатрального проката фильмов, а ее эксперименты с выпуском фильмов PVOD были вызваны желанием не оставить зрителя без качественного контента во время карантина.

Обратило на себя внимание и видеообращение Lionsgate. Студия рассказала о программе Lionsgate Live, которая была запущена в Сети во время карантина. В течение четырех недель в онлайне показывались лучшие фильмы из каталога компании, а зрители могли смотреть их и обсуждать увиденное со звездами. Деньги, вырученные за показы, Lionsgate направила на поддержку работников закрывшихся кинотеатров США. Кроме того, студия анонсировала выпуск новых частей своих успешных франшиз вроде ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА, ДОСТАТЬ НОЖИ, ДЖОН УИК и ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.

Одним из самых интересных и воодушевляющих оказался доклад компании Comscore, которая призвала рассматривать нынешний кризис как время для появления новых возможностей. Компания выразила уверенность, что отрасль не только сумеет вернуться к рекордным показателям прошлого года, но и превзойдет их уже в 2021 году. Кроме того, ременная приостановка работы заставила Comscore пересмотреть подходы к аналитике данных. В будущем она сделает их еще более полезными для индустрии.

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18.06.2020 Автор: Артур Чачелов