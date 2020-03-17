Судьба CineEurope 2020 года решится в начале мая

Пандемия коронавируса COVID-19 уже стала причиной отмены нескольких крупных международных мероприятий, фестивалей, конференций, форумов и выставок. Все они должны были проходить весной 2020 года. Проведение летних мероприятий в Европе пока также находится под вопросом. Это касается, например, выставки-форума CineEurope, которая намечена на 22-25 июня в Барселоне.

Организаторы CineEurope, сообщили, что финального решения о проведении или отмене мероприятия сейчас нет. Они взяли два месяца на раздумья, пообещав, что финальное решение о судьбе CineEurope будет принято в начале мая.

«Поддержание связи с Вами по этому вопросу является для нас приоритетом, равно как и обеспечение того, чтобы все, кто приходит нам, были в безопасности и добром здравии, − говорится в сообщении, которое сегодня было разослано постоянным участникам и партнерам CineEurope ее организаторами. − Мы, конечно, надеемся, что в следующем месяце произойдет резкое изменение текущей позиции, чтобы мы могли, как и планировалось, продвигаться вперед с CineEurope, намеченной на 22-25 июня 2020 года. Но мы понимаем, что любое решение необходимо принять так, чтобы Вы могли составить или изменить свои планы. По этой причине мы определили срок принятия решения − 4 мая 2020 года».

Организаторы пообещали своевременно информировать участников обо всех новостях и изменениях в планах.

«А пока мы надеемся, что наша большая индустрия выйдет из этого кризиса такой же сильной и энергичной, какой была прежде», − говорится в обращении.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

17.03.2020 Автор: Артур Чачелов