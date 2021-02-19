CineEurope − 2021 перенесли на октябрь

Еще одно крупное международное индустриальное событие 2021 года переместилось со своих традиционных дат в первой половине года на осень. Международная выставка-форум CineEurope перебралась на октябрь. В распространенном заявлении организаторов указывается, что мероприятие пройдет с 4 по 7 октября. Зато место проведения CineEurope неизменно − Барселона, Испания.

«Мы знаем, что в настоящее время участникам индустрии по всей Европе больше всего не хватает возможности встретиться лицом к лицу с коллегами на отраслевых мероприятиях, − говорится в заявлении организаторов. − Но мы также знаем, что нынешние темпы вакцинации скорее всего гарантируют вероятность того, что ограничения на поездки сохранятся в течение некоторого времени. Это делает маловероятным приезд международных гостей в Барселону в июне этого года. Поэтому с нетерпением ждем встречи с вами в октябре».

CineEurope − мероприятие, на котором голливудские студии обычно представляют европейским кинотеатрам лучшее, что есть в их пакетах на ближайшее время. Выставка CineEurope, созданная The Film Expo Group, является официальным мероприятием Международного союза кинотеатров (UNIC), международной торговой ассоциации, представляющей экспонентов кино и их национальные ассоциации на 38 европейских территориях.

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19.02.2021 Автор: Артур Чачелов