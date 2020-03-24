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CineEurope 2020 перенесли на начало августа

Европейский форум запланирован к проведению в Барселоне

Крупнейшая европейская выставка-форум CineEurope объявила о переносе дат проведения в 2020 году. Планировалось, что мероприятие состоится в период с 22 по 25 июня в Барселоне, однако сложная эпидемиологическая обстановка в Испании и, в частности, в Каталонии заставила организаторов изменить планы. Принято решение перенести CineEurope этого года на 3−6 августа. Место проведения осталось неизменным − центр выставок и конгрессов в Барселоне.

«Мы считаем, что проведение конвента 2020 года важно не только для морального состояния отрасли, но и в качестве четкого сигнала о том, что  мы все снова открыты для бизнеса», − говорится в сообщении организаторов. 

При этом те же организаторы оставили за собой право еще раз изменить сроки проведения конвента. Если будет принято решение о еще одном переносе, потенциальных партнеров, гостей и участников проинформируют до 19 июня 2020 года. 

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24.03.2020 Автор: Артур Чачелов

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