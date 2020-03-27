«СинеЛаб» стал партнером Всероссийского питчинга дебютантов

В 2020-м году лауреат Московского Питчинга дебютантов в номинации «Work-in-progress» получит возможность провести работу над звуком своей картины в «СинеЛаб», а лауреаты региональных питчингов смогут записать в студийном комплексе музыку к фильмам. Помимо этого, в рамках сотрудничества предусмотрены регулярные экскурсии на киностудию для дебютантов и участников питчинга.

«Мне кажется, очень важно, чтобы молодые режиссеры и продюсеры уже на своих первых проектах имели бы возможность делать пост-продакшн на одной из лучших студий, с ведущими профессионалами, на качественном оборудовании, − говорит Дмитрий Якунин, руководитель проекта «Всероссийский питчинг дебютантов». − Поэтому нам приятно, что лауреаты и участники наших питчингов получают серьезный шанс сотрудничества со студийным комплексом «СинеЛаб». Ведь качественный звук оценит не только профессиональная аудитория, но и массовый зритель. А это важный шаг для популяризации дебютного кино».

«Киностудия «СинеЛаб» активно поддерживает начинающих кинематографистов, долгие годы тесно сотрудничая в этой работе с ВУЗами и крупнейшими мероприятиями, которые помогают выявить молодые таланты в индустрии. Рад, что Всероссийский питчинг дебютантов в их числе, и мы сможем помочь реализовать проекты его лауреатов», − говорит Денис Глинский, генеральный директор киностудии«СинеЛаб».

«СинеЛаб» – киностудия полного цикла, образованная в 2001 году. Здесь создаётся кино от первых строк сценария до доставки фильма в кинотеатры. Киностудия осуществляет производство и продюсирование кинопроектов, включает прокатную базу операторского и осветительного оборудования, осуществляет полный цикл производства цифрового кино, создаёт компьютерную графику, а также производит спутниковую доставку контента в кинотеатры. В составе «СинеЛаб» тон-студия мирового уровня «СинеЛабСаундМикс». Сегодня большинство проектов, выходящих в российский прокат, создаются с участием «СинеЛаб». Киностудия сотрудничает с мейджорами и крупнейшими компаниями индустрии всего мира.

Всероссийский питчинг дебютантов проводится 7-й год Союзом кинематографистов России и Молодежным центром Союза кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Ассоциации продюсеров кино и телевидения. В 2020-м году пройдет 25 конкурсов с общим призовым фондом 12,5 миллионов рублей, как в Москве, так и регионах России. По итогам прошедших питчингов снято более 100 фильмов, среди них участники ММКФ, «Кинотавра», «Короче», Всероссийской акции «День короткометражного кино» и других престижных проектов.

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27.03.2020 Автор: Артур Чачелов