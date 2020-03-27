Новости


«СинеЛаб» стал партнером Всероссийского питчинга дебютантов

Студийный комплекс окажет поддержку проектам-лауреатам конкурса

В 2020-м году лауреат Московского Питчинга дебютантов в номинации «Work-in-progress» получит возможность провести работу над звуком своей картины в «СинеЛаб», а лауреаты региональных питчингов смогут записать в студийном комплексе музыку к фильмам. Помимо этого, в рамках сотрудничества предусмотрены регулярные экскурсии на киностудию для дебютантов и участников питчинга.

«Мне кажется, очень важно, чтобы молодые режиссеры и продюсеры уже на своих первых проектах имели бы возможность делать пост-продакшн на одной из лучших студий, с ведущими профессионалами, на качественном оборудовании, − говорит Дмитрий Якунин, руководитель проекта «Всероссийский питчинг дебютантов». − Поэтому нам приятно, что лауреаты и участники наших питчингов получают серьезный шанс сотрудничества со студийным комплексом «СинеЛаб». Ведь качественный звук оценит не только профессиональная аудитория, но и массовый зритель. А это важный шаг для популяризации дебютного кино».

«Киностудия «СинеЛаб» активно поддерживает начинающих кинематографистов, долгие годы тесно сотрудничая в этой работе с ВУЗами и крупнейшими мероприятиями, которые помогают выявить молодые таланты в индустрии. Рад, что Всероссийский питчинг дебютантов в их числе, и мы сможем помочь реализовать проекты его лауреатов», − говорит Денис Глинский, генеральный директор киностудии«СинеЛаб». 

«СинеЛаб» – киностудия полного цикла, образованная в 2001 году. Здесь создаётся кино от первых строк сценария до доставки фильма в кинотеатры. Киностудия осуществляет производство и продюсирование кинопроектов, включает прокатную базу операторского и осветительного оборудования, осуществляет полный цикл производства цифрового кино, создаёт компьютерную графику, а также производит спутниковую доставку контента в кинотеатры. В составе «СинеЛаб» тон-студия мирового уровня «СинеЛабСаундМикс». Сегодня большинство проектов, выходящих в российский прокат, создаются с участием «СинеЛаб». Киностудия сотрудничает с мейджорами и крупнейшими компаниями индустрии всего мира.

Всероссийский питчинг дебютантов проводится 7-й год Союзом кинематографистов России и Молодежным центром Союза кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Ассоциации продюсеров кино и телевидения. В 2020-м году пройдет 25 конкурсов с общим призовым фондом 12,5 миллионов рублей, как в Москве, так и регионах России. По итогам прошедших питчингов снято более 100 фильмов, среди них участники ММКФ, «Кинотавра», «Короче», Всероссийской акции «День короткометражного кино» и других престижных проектов.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен 

27.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Питчинг для режиссеров-дебютантов в Минкультуры пройдет 31 июля

В Ставрополе подвели итоги очередного Питчинга дебютантов

В Карелии подвели итоги Питчинга Дебютантов

Стали известны победители питчингов «Время кино» в Казани

ХII Московский Питчинг Дебютантов открыл прием заявок


Самое читаемое

Соответствующий приказ подписан Ольгой Любимовой

Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта

Подробнее
Распоряжение поступило от заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры

Подробнее
Для прекращения работы площадок одних рекомендаций мало

АВК отреагировала на рекомендации Минкультуры по закрытию кинотеатров

Подробнее
Поручение об этом дал премьер Михаил Мишустин

Кинематографисты и кинотеатры получат отсрочку по налогам и страховым взносам

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 