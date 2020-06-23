В США появился рейтинг протоколов санитарной безопасности местных киносетей

Ключом к успешной работе и увеличению посещаемости для кинотеатров в период перезапуска проката станет наиболее безопасная система санитарной защиты зрителей, считает эксперт Credit Suisse Меган Дюркин. Аналитик проанализировала разработанные ведущими киносетями стандарты по охране труда и рекомендации по технике безопасности, разделив протоколы на несколько ключевых областей. В их числе − качество уборки помещений, качество воздуха, контроль за здоровьем гостей и сотрудников и соблюдение требований социального дистанцирования.

Характерно, что стратегии развертывания работы у разных североамериканских киносетей сильно отличаются. Это должно по-разному отразится за запуске каждого из игроков, особенно на разных этапах восстановления проката. Учитывая, что кинотеатры начнут работу в условиях заметных ограничений по посещаемости и сложно прогнозируемого спроса, стандарты санитарной безопасности могут сыграть рашающую роль в конкурентной борьбе в первые месяцы после перезапуска. Особенно это будет иметь значение в крупных городах вроде Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, где население столкнулось с коронавирусом не понаслышке.

Примечательно, что каждый из демонстраторов будет вести контроль здоровья собственных сотрудников, но не будет требовать от зрителей приходить в масках. Каждая киносеть фокусируется на уборке кинозалов между сеансами, сокращении до минимума прямого взаимодействия сотрудников и гостей и обеспечении доступа посетителей к дезинфицирующим средствам. Cinemark и Marcus предварительно откроют несколько кинотеатров с целью бета-тестирования своих протоколов, прежде чем запустить их уже по всей сети на протяжении следующего месяца. В свою очередь, Cineworld Regal и AMC откроют двери кинотеатров единовременно по всей стране в середине июля.

Наиболее требовательными стандартами безопасности отличилась сеть Cinemark. Только эта сеть требует использование перчаток для всех сотрудников, а также предписывает работникам пристально следить за чистотой в каждом из помещений кинотеатра. Также в кинотеатрах сети будут обеспечивать максимально возможное качество воздуха и каждые тридцать минут проводить уборку мест с наиболее высокой контактностью. Также преимуществом санитарных протоколов Cinemark явлется то, что они будут вводиться постепенно от недели к неделе на протяжении всего июля по мере того, как киносеть будет развертывать свою деятельность.

Залогом второго места в рейтинге для сети AMC стали обещание регулярной тщательной уборки помещений, соответствующие требованиям протоколы безопасности и высокое качество воздуха за счет замены воздушных фильтров в тех местах, где это будет возможно. Вместе с тем эксперт поставил под сомнение озвученный руководством план единовременного открытия 450 кинотеатров в середине июля. Также маловероятным была признана надежда руководства восстановить пропускную способность площадок до 100% ко Дню Благодарения в ноябре, когда, как ожидается, появится вакцина от COVID-19.

Третье место по уровню вводимых стандартов эпидимиологической безопасности заняла сеть Marcus. Их система предполагает регулярную уборку, бесконтактное посещение туалетов и специальные устройства по дезинфекции кабинок после каждого использования.

Замыкает рейтинг киносетей Regal. В отличие от конкурентов, компания предоставила наименьшее количество информации по предлагаемым правилам безопасности, а также обязала сотрудников надевать маски только если это предписывают правила муниципалитетов, к которым относится кинотеатр. Предполагается, что это может отпугивать гостей, особенно при посещении зоны кинобара.

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23.06.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR