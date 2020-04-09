Российские кинодистрибьюторы попросили правительство помочь отрасли

Ассоциация кинодистрибьюторов России (АКД), объединяющая крупнейших игроков кинопрокатного рынка, обратилась к правительству с просьбой о помощи кинопрокатной отрасли. Об этом сообщают «Ведомости». Письмо направлено премьеру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой.

В ассоциации отметили, что меры поддержки, которые сейчас рассматриваются в правительстве, относятся к субъектам малого и среднего бизнеса. Для кинопрокатных компаний, которые априори крупнее, поддержка не предусмотрена. АКД просит включить киноотрасль в число наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Напомним, что в этот список также не попала деятельность по осуществлению кинопоказа.

Помочь индустрии могут снижение налоговой нагрузки на бизнес, льготное кредитование, сокращение количества контрольных мероприятий со стороны госорганов и прочие меры. Они помогут минимизировать ущерб и гораздо быстрее и эффективнее восстановить индустрию кинопроката.

В Ассоциацию кинодистрибьюторов входят компании, на которые в совокупности приходится 85% сборов. Это местные подразделения Disney, Sony Pictures, Universal Pictures, а также «Централ Партнершип», «Каро Премьер», «Наше кино» и другие.

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09.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»