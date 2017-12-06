«Синема Парк» откроет 4K-мультиплекс в Москве

На 25 декабря 2017 года запланировано открытие нового мультиплекса сети «Синема Парк» в ТРЦ «Бутово Молл». Впервые в России все 9 залов этого кинотеатра будут оборудованы проекцией от Sony Digital Cinema 4K, включая сдвоенную проекцию для больших экранов формата FINITY. Кроме того, один из залов (№6) будет оборудован уникальной технологией цветопередачи EclairColor HDR с расширенным динамическим диапазоном.

«Наша киносеть динамично развивается, в том числе за счет строительства новых высокотехнологичных кинотеатров. Мы стараемся следовать мировым стандартам качества и внедрять новейшие технологии, – рассказывает генеральный директор Объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» Роман Линин. – ««Синема Парк» в ТРЦ «Бутово Молл» станет первым в нашей стране кинотеатром, полностью оборудованным проекционным оборудованием нового поколения – Sony Digital Cinema 4K. Для нас это важное событие, поскольку мы, как самая крупная сеть кинотеатров в России, считаем своим долгом приобщать зрителей к новым тенденциям мировой киноиндустрии».

«Формат Sony Digital Cinema 4K позволяет добиться картинки высочайшего качества, получить изображение, которое сразу же сможет быть оценено зрителем, – рассказывает генеральный директор представительства компании инсталлятора CinemaNext (Ymagis Group) в России и СНГ Кирилл Кузьменко. – Изображение от Sony Digital Cinema 4K будет заставлять зрителя вернуться именно в этот кинозал, чтобы снова окунуться в магическую атмосферу кино. И на сегодняшний день мы уверены, что формат быстро приживется в России и станет стандартом высокого качества изображения, трансформировавшись впоследствии в элемент притяжения зрителей в кинотеатры».

4K-изображение, проецируемое на большой экран, обладает высочайшим разрешением – 4096 × 2160 пикселей, ттогда как для стандартного 2К оно составляет 2048 х 1080 пикселей. На сегодняшний день в разных странах мира установлено 27,5 тыс. проекторов формата 4K, что составляет около 17% от общего количества кинозалов. По данным аналитической компании IHS Markit, наибольшее проникновение цифровых 4K-проекторов отмечается на рынках США (40%), Таиланда (35%) и Эстонии (52%). В Великобритании разрешение 4K поддерживают 32% экранов.

06.12.2017 Автор: Артур Чачелов