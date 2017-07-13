«Синема Парк» и «Формула кино» могут сменить название

Судьба брендов «Синема Парк» и «Формула кино» находится под вопросом. Новый собственник этих кинотеатров объединяет компании в единую сеть и размышляет над вариантами ее названия. По сообщениям RNS, рассматриваются три варианта развития событий: перевод всех кинотеатров под один из существующих ныне брендов (наиболее вероятен «Синема Парк»), радикальная смена названия обеих сетей на новое или развитие кинотеатров с разными названими и разным позиционированием. Причем последний вариант предполагает переброску некоторых кинотеатров одной сети в другую. «Мы можем перенести какое-то количество кинотеатров и из одной сети в другую – условно, один из брендов будет развиваться больше в спальных районах, другой – нет», – рассказал RNS генеральный директор управляющей компании «Формулы кино» и «Синема парка» Роман Линин.

Все три варианта сейчас находятся на стадии проработки. Компания подсчитывает затраты на планирующиеся изменения. Они могут обойтись ей в $10 млн. Сейчас объединенная сеть включает в себя 39 кинотеатров «Синема Парка» с 350 залами и 35 кинотеатров «Формулы кино» с 267 залами.

13.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS