CinemaCon отменен

Национальная Ассоциация владельцев кинотеатров (НАТО) выпустила официальное заявление. Из-за эпидемии коронавируса отменено проведение выставки CinemaCon, которая должна была пройти в период с 30 марта по 2 апреля. При этом еще две недели назад организаторы форума настаивали на том, что мероприятие непременно состоится в заявленные даты.

Как сообщает Deadline, отмена выставки принесла огромное облегчение всем представителям дистрибьюторов и кинопоказа, которых не радовала перспектива подхватить вирус из-за посещения Caesar's Palace в Лас-Вегасе. Тем более НАТО было застраховано на случай отмены выставки.

Чтобы решиться на отмену мероприятия, НАТО потребовалось некоторое время, во многом из-за мейджоров — ни одна крупная студия не хотела объявить о выходе первой. При этом многие независимые дистрибьюторы и мелкие участники выставки уже давно отменили свое участие. Также проблема заключалась в том, что студиям было трудно найти среди звезд ведущих для своих презентаций.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

12.03.2020 Автор: Никита Никитин