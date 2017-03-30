CinemaCon: презентация Paramount

Презентация Paramount на CinemaCon оказалась достаточно насыщенной и звездной. Правда, эксклюзивов на ней было не так много, как хотелось бы собравшимся в зале гостям. Мероприятие вела Меган Коллиган, отвечающая за глобальный маркетинг и дистрибуцию. Помогал ей Кайл Дэвис, отвественный за американский прокат.

Гостями презентации студии стали бывший вице-президент США Эл Гор, ныне выступающий как документалист с экологическим кинопроектом НЕУДОБНАЯ ПРАВДА 2, Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, режиссер Александр Пэйн, Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Майкл Бэй, Марк Уолберг, Энтони Хопкинс и другие. Клуни и Дэймон представили новую совместную работу СУБУРБИКОН – ленту, снятую по сценарию братьев Коэн. Клуни сообщил, что как режиссер, не слишком доволен решением студии выпустить эту ленту в прокат в США в ноябре на дате третьего ТОРА, но уверен, что это еще можно изменить. Мэтт Дэймон также выступил в качестве звезды еще одного фильма – драмы Александра Пэйна DOWNSIZING (она тоже в пакете Paramount). По обоим проектам были показаны трейлеры.

Трейлером ограничилось и видеопредставление СПАСАТЕЛЕЙ МАЛИБУ. Но здесь куда интереснее оказалось выступление звезд, представлявших эту картину на сцене. Тон задавал Дуэйн Джонсон, отпускавший острые и неприличные шутки, призванные отражать общее настроение фильма. Настроить гостей на нужный лад захотел и Майкл Бэй, представлявший материалы по новым ТРАНСФОРМЕРАМ. Режиссер заверил всех, что кино вышло отличным и, что оно будет великолепно смотреться в кинотеатрах и особенно в формате 3D. В доказательство его слов гостям продемонстрировали эффектный клип со сценами из фильма.

Еще одна часть презентации Paramount была посвещена тенденциям развития киностудии. В планах руководства – более тесное сотрудничество с родственными компаниями Nikelodeon и MTV, развитие общих брендов в связке с ними. В первую очередь это касается семейных и анимационных проектов, одним из первых в череде которых станет ПАРК АТТРАКЦИОНОВ – полнометражная версия одноименного мультсериала.

30.03.2017 Автор: Артур Чачелов