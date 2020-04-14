Третья по величине киносеть США привлекла $250 млн в качестве долговых обязательств

Киносеть Cinemark запустила закрытое размещение облигаций на сумму $250 млн со сроком погашения до 2025 года, сообщает Variety. Как и многих других участников рынка, пойти на данный шаг компанию заставила пандемия коронавируса, провоцирующая ухудшение экономической обстановки. Продажа облигаций осуществлена в ответ на понижение кредитного рейтинга Cinemark от компаний Fitch Ratings и Moody's Investors Service. Полученные средства пойдут на различные корпоративные цели, включая повышение ликвидности киносети. Долг будет обеспечиваться первоочередным залогом по аренде.

Продажа долговых обязательств со стороны третьей по величине киносети в США происходит на фоне дальнейшего усубления кризиса в сегменте кинопоказа. Другие киносети, как, например, AMC, и вовсе находятся на грани банкротства, но многие из них надеются, что специальные ссуды от правительства позволят им остаться на плаву.

Компания Cinemark отправила в вынужденный отпуск всех работников и законсервировала все свои 350 площадок. Генеральный директор Марк Зоради и совет директоров Cinemark отказались от полагающихся им зарплат на время кризиса. На конец 2019 года у Cinemark наблюдалась долговая нагрузка в размере $3,4 млрд.

«Наш приоритет заключается в том, чтобы непременно вновь открыть свои двери для зрителей и вернуть всех наших сотрудников на свои рабочие места», – подчеркнул Марк Зоради в заявлении о сокращении заработной платы персоналу месяц назад.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

14.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety