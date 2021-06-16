Сеть Cinemark ожидает учащение проката фильмов от стриминг-платформ на больших экранах

Генеральный директор третьей по величине киносети США Cinemark Марк Зоради и финансовый и исполнительный директор Шон Гэмбл прогнозируют, что фильмы, произведенные онлайн-кинотеатрами, в дальнейшем все чаще будут выходить в традиционный кинотеатральный прокат. К таким выводам их подтолкнул экспериментальный выпуск фильма АРМИЯ МЕРТВЕЦОВ, который накакуне онлайн-премьеры на Netflix вышел на неделю в американских кинотеатрах. Зомби-экшн Зака Снайдера был выпущен в 600 кинотеатрах по всей стране, включая площадки Cinemark и других нескольких киносетей поменьше, и заработал на старте $780 тыс. На ежегодной конференции по коммуникациям Credit Suisse, проходящей онлайн, Шон Гэмбл назвал кассовые показатели АРМИИ МЕРТВЕЦОВ «обнадеживающими для перспектив будущих фильмов».

На вопрос, готовы ли кинотеатры прокатывать фильмы, выпускаемые платформами, руководители киносети отвечают положительно, однако все упирается в вопрос «кинотетрального окна». Как правило, кинотеатрам не удается достигнуть взаимовыгодных договоренностей со стриминг-сервисами. При этом киносети готовы, со слов руководителей Cinemark, продолжать экспериментировать с «кинотеатральными окнами» и не видят особой угрозы кинопоказу даже в их заметном сокращении.

Как известно, до пандемии в среднем период между кинорелизом и выходом фильма онлайн составлял 74 дня. При этом на данный момент голливудские мейджоры придерживаются различных моделей гибридного проката. В планах студии Warner продолжать выпускать свои проекты в кинотеатрах и сервисе HBO Max одновременно до конца года, после чего в 2022-м она обещает перейти к 45-дневному «кинотеатральному окну». Paramount уже сейчас сохраняет 45-дневное «окно» для своих релизов. Компания Universal практикует динамическую модель, когда для средне- и малобюджетных фильмов сохраняется 17-дневный холдбэк, а для крупных тентполов период кинопроката до премьеры онлайн составляет 31 день. Скорее всего, поиски оптимального «кинотеатрального окна» стабилизируются в диапазоне 30-45 дней.

Также руководели Cinemark положительно оценили недавние слияния в отрасли – объединение Discovery и WarnerMedia и покупку Amazon студии MGM. По их мнению, это приведет к появлению более качественного и разнообразного контента. К тому же платформы заинтересованы в кинопрокате как способе повышения престижности своего контента, а также его диверсификации. По словам Гэмбла, Cinemark уже ведет переговоры с Amazon по поводу предстоящего кинотеатрального выпуска фильмов от онлайн-гинанта.

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16.06.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: THR