Американская сеть кинотеатров Cinemark договорилась со студиями о кинотеатральном окне

Крупная сеть кинотеатров Cinemark объявила о подписании договоренностей еще с четырьмя студиями-партнерами, которые позволят формализовать выход фильмов Warner Bros., Walt Disney, Paramount и Sony на онлайн-платформах. Детали сделок не сообщаются, в том числе согласованный размер кинотеатрального окна.

Еще в ноябре 2020 года Cinemark подписала соглашение с Universal, в рамках которого зрители смогут посмотреть фильмы студии на стримингах меньше чем через месяц после кинотеатральной премьеры. Правда, договоренность включает несколько условий:

• если фильм за первые выходные собирает в кинопрокате более $50 млн, то в онлайн-прокате он оказывается через 30 дней;

• если же не собирает $50 млн, то он выходит онлайн уже через 17 дней.

В начале мая Cinemark также договорилась об эксклюзивном показе нового фильма Зака Снайдера АРМИЯ МЕРТВЫХ на неделю раньше его появления на Netflix 21 мая.

Сеть кинотеатров также отчиталась о финансовых показателях за первый квартал 2021 года. Суммарная выручка Cinemark за квартал упала до $114,4 млн по сравнению с $543,6 млн годом ранее. Убыток за этот период составил $208,2 млн.

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07.05.2021 Автор: Виолетта Палий