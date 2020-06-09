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Калифорния разрешила открывать кинотеатры

Площадки могут начать работу с 12 июня

В американском штате Калифорния разрешили возобновить работу кинотеатров. Об этом сообщает THR. Площадки смогут открыться уже с 12 июня, однако в первые две недели им предписано продавать не более 25% билетов от емкости кинозала или не больше 100 кинобилетов на зал. При этом, кинотеатры обязаны соблюдать довольно строгие правила санитарно-эпидемиологической безопасности: следить за социальной дистанцией сотрудников и гостей, обязывать носить маски внутри помещений, проветривать залы, не допускать скоплений людей в фойе и туалетах.

Как бы там ни было, это первый шаг к реальному возобновлению проката в стране, так как Калифорния − самый крупный и важный регион по кассовым сборам. Второй по важности рынок для прокат − Нью-Йорк, и вот там обстановка пока не позволяет открывать кинотеатры. Впрочем, запуск кинотеатров в Калифорнии сам по себе снимает ряд вопросов и сомнений, относительно выхода в прокат фильма ДОВОД на дате 17 июля, а также выпуска в дальнейшем студийных проектов МУЛАН, ГУБКА БОБ В БЕГАХ и ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984.

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09.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR

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