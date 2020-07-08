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Крупнейшие американские киносети подали в суд на штат Нью-Джерси

Они требуют ясности с вопросом открытия кинотеатров в регионе

Во вторник Национальная ассоциация владельцев театров (NATO), а также крупные сети AMC и Regal, предъявили иск штату Нью-Джерси и губернатору Филиппу Мерфи. Они обвинили власти в дискриминации из-за того, что штат разрешил открытие церквей, а кинотеатрам работать до сих пор запрещается.

Штат Нью-Джерси выбран кинотеатрами не случайно. Это важный объект на карте кассовых сборов страны: его почти 100 кинотеатров приносят примерно 2,5% от общей кассы США, но, при этом, он географически и инфраструктурно связан с самым крупным и прибыльным для проката регионом − городом Нью-Йорк. Кроме того, говорят, что здешний губернатор более гибок, чем власти того же Нью-Йорка.

Многие игроки кинопрокатного рынка в США обижены на власти и чиновников системы здравоохранения, так как считают, что к индустрии относятся несправедливо. AMC и Regal не раз заявляли, что у них имеются продуманные схемы восстановления работы, в которых прописаны обязательства соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и правила. Но разрешения на работу есть далеко не во всех штатах.

Если кинотеатры смогут выиграть это дело, оно создаст прецедент и будет способствовать принятию решений по кинотеатрам властями пяти других штатов. Запрет работы под соусом дискриминации − не самый очевидный ход, но для американского права этот «юридически правдоподобный аргумент» может сработать. Впрочем пока, основную опасность для кинопроката в США представляют не решения властей, а не снижающийся график заболеваемости COVID-19. Если ситуацию не удастся переломить, говорить о планируемом массовом открытии кинотеатров страны в середине августа не придется.

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08.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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