Кинотеатры просят о скидках на платежи по авторским сборам

Кинотеатры обратились в Российское авторское общество (РАО) с просьбой о предоставлении скидок по платежам по авторским отчислениям. Об этом сообщают «Ведомости». Речь идет о коллективном обращении, а о письмах от отдельных площадок и киносетей, среди которых, в том числе и Объединенная киносеть, сети «Киномакс», «КАРО» и другие.

Вопрос о снижении отчислений в РАО поднимался на zoom-конференции АВК в середине июня. Ассоциация рекомендовала площадкам просить скидку в 70% на отчисления по зарубежным картинам и на свое усмотрение − по картинам российского производства. По информации «Ведомостей», кинотеатры следуют рекомендациям: так Объединенная киносеть попросила 70% и 35% соответственно. При этом, на одно из обращений − от кинотеатра «Октябрь» в Мичуринске Тамбовской области − местное представительство РАО уже ответило отказом.

Сейчас ставки РАО для кинотеатров зависят от нескольких факторов. Недавно вышедшие на рынок площадки платят 0,7% выручки от продажи билетов. Для киносетей ставка равна 0,8%, а для независимых кинотеатров – 1%. Ставка 3% является максимальной, и она действует для кинотеатров, которые добровольно не заключили договор с РАО.

В данный момент в судах находятся несколько дел, в которых отдельные кинотеатры оспаривают законность самой возможности РАО взимать авторские сборы с музыкальных произведений, использующихся в зарубежных фильмах.

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07.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»