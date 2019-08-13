Обнародован состав гостей Синепозиума кинокомиссий в Санкт-Петербурге

43-й Синепозиум Международной Ассоциации Кинокомиссий (AFCI) состоится в Санкт-Петербурге с 13 по 16 сентября 2019 года на площадке отеля «Коринтия Санкт-Петербург». Право на проведение такого мероприятия Россия выиграла впервые. Синепозиум – ежегодный глобальный профессиональный форум для всестороннего обсуждения вопросов развития креативных индустрий, производства киноконтента, деятельности кинокомиссий, развития кино-туризма, а также новых форм взаимодействия с аудиторией.

Деловой форум Международной Ассоциации кинокомиссий соберет на одной площадке лидеров кино-, теле- и медиарынка со всего мира. Среди спикеров заявлены: Джей Роу (старший вице-президент HBO), Джаннет Волтурно (глава производства Blumhouse Production), Джонатан Олсберг (основатель Olsberg SPI, ведущий мировой консультант в области рибейтов), Ник Смит (ведуший мировой специалист по развитию студийных комплексов, экс-коммерческий директор Pinewood Studios), Асад Кизильбаш (глава PlayStation Production, Вице-президент по маркетингу PlayStation, евангелист бренда PlayStation), Иан Смит (продюсер фильмов БЕЗУМНЫЙ МАКС, ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ФОНТАН), Кристен Карр Струббе (Старший Вице-Президент Universal Studios), Эшли Райс (Исполнительный Вице-Президент Legendary Entertainment), Эндрю Рид (Руководитель по производству Northern Ireland Screen, один из ключевых людей в экономическом успехе «Игры престолов» в Северной Ирландии) и другие.

В рамках панельных дискуссий будут обсуждаться различные темы киноиндустрии.

«Синепозиум − это уникальное мероприятие для Санкт-Петербурга. На одной площадке соберутся представители крупнейших мировых производителей киноконтента. Одной из основных тем форума станет развитие кинотуризма в нашей стране», − отмечает Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

«Никогда ранее в России на одной площадке, тем более в России, не собирались HBO, Universal, Legendary Pictures, Sony PlayStation и другие крупнейшие производители контента, − говорит генеральный директор АНО «Русский Офис Кинокомиссий» Валерий Купеев. − Синепозиум − это возможность для нашей индустрии пообщаться с коллегами из США, Азии, Европы, развить новые партнерские отношения. Синепозиум также − это самый главный источник информации для зарождающихся в России кинокомиссий, шанс узнать, как в действительности создать эффективный инструмент по привлечению производителей контента в страну и регион».

ACFI (международная ассоциация кинокомиссий) − официальная профессиональная организация, в которую входит более 300 кинокомиссий в 45 странах на 6 континентах. Ранее Синепозиум проходил в Инчхоне (Республика Корея), Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Атланте (США), Барселоне (Испания), Веллингтоне (Н. Зеландия) и других городах мира. Участниками становились представители компаний Netflix, Sony Pictures, Walt Disney, HBO, Warner Brothers, Paramount, Amazon, Marvel, CBS и более 50 других мировых компаний-лидеров.

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13.08.2019 Автор: Артур Чачелов