Вторая по величине киносеть мира не отказалась от идеи купить самую большую киносеть Канады

Вчера стало известно, что британский сетевой гигант Cineworld Group (управляет кинотеатрами под брендами Regal, Cineworld, Picturehouse, Cinema City и Yes Planet), подтвердил свою заинтересованность в покупке крупной канадской сети кинотеатров Cineplex. Покупка оценивается в $2,1 млрд и должна быть завершена до 30 июня. Если сделка все же состоится, Cineworld может стать самой крупной из мировых киносетей, в чьем распоряжении будет насчитываться более 11 200 экранов по всему миру.

Cineworld сделала предложнение Cineplex еще в конце февраля, после чего акционеры Cineplex ее одобрили. Все это было сделано до пандемии коронавируса, из-за которой кинотеатры обеих компаний оказались закрыты уже в середине марта. Закрытие кинотеатров вызвало обоснованное беспокойство инвесторов, смогут ли Cineplex и Cineworld вообще пережить коронавирусный кризис. Неопределенность спровоцировала падение акций обеих компаний. Теперь нет гарантий, что объявленная сделка будет проведена в заявленный срок.

Возникшие осложнения вынудили Cineplex отложить публикацию финансового отчета за первый квартал текущего года. Теперь вместо 15 мая отчет планируется к выходу не позднее 29 июня. Ожидается, что в предстоящем отчете Cineplex подтвердит негативное влияние пандемии коронавируса на свое финансовое состояние в первой половине 2020 года.

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08.05.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR