Залы ScreenX появятся в еще одной российской киносети

Формат ScreenX все активнее приходит в Россию. Российская сеть «Мягкий кинотеатр» и корейская CJ 4DPLEX сообщили о подписании соглашения об открытии к концу 2019 года четырех кинозалов ScreenX в различных регионах РФ. Первый из них откроется в семизальном мультиплексе, расположенном в самарском торгово-развлекательном комплексе «Гудок».

«Мы очень рады дать толчок для масштабного внедрения технологий ScreenX в России посредством нашего нового партнерства с CJ 4DPLEX, − говорит генеральный директор сети «Мягкий кинотеатр» Евгений Штрамвасер. − Уверены, эта уникальная кинотехнология с эффектом полного погружения станет приятным сюрпризом для наших зрителей, и с нетерпением ждем возможности открыть больше залов ScreenX в кинотеатрах нашей сети по всей стране».

ScreenX предполагает многопроекторное воспроизведения изображения. Эта технология переносит зрителей за пределы традиционного киноэкрана, визуально расширяя проекцию некоторых сцен в художественных фильмах и рекламного контента перед сеансом на правую и левую стены кинозала, создавая объемное, панорамное изображение с углом в 270 градусов. На сегодняшний день, оборудование ScreenX установлено в 220 кинозалах по всему миру, включая 87 − в Южной Корее, 66 − в Китае, 17 − в США, 9 − в Англии, 4 − в Турции, 4 − в Японии, 3 − в Швейцарии, 2 − во Франции, 2 − во Вьетнаме и по одному в Испании, Венгрии, ОАЭ, Кувейте, Таиланде, Индонезии, Израиле, Канаде и Польше. Несколько дней назад о планах открытия первого зала с технологией ScreenX заявила российская объединенная сеть «КИНО ОККО». Зал будет открыт в московском мультиплексе в ТРЦ «Европейский».

Российская сеть «Мягкий кинотеатр» уже открыла семь площадок с 46 залами в 6 городах России (Челябинск, Самара, Нижний Тагил, Магнитогорск, Уфа, Москва). Все залы в кинотеатрах этой сети оснащены мягкими креслами с откидывающимися спинками, при этом компания не берет со зрителя доплату за премиум-сервис. До конца 2019 года сеть планирует открыть еще 2 −4 новых площадки.

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20.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС