Открывшиеся азиатские кинотеатры сделали ставку на голливудскую классику

Кинотеатры стран Юго-Восточной Азии, открывшиеся после карантина, столкнулись с проблемой формирования репертуара. Новинки придерживаются до лучших времен, а потому площадки вынуждены работать с блокбастерами прошлых лет. Так в Гонконге, чьи кинотеатры открылись с начала мая, в прокат снова вышла трилогия Кристофера Нолана о ТЕМНОМ РЫЦАРЕ. В том числе и в IMAX. Кроме того, Warner Bros. выпустила в местных кинотеатрах обновленную 4К-версию легендарной МАТРИЦЫ.

Вслед за Warner Bros. свой контент для кинотеатров Гонконга предоставил MARVEL. С 28 мая в повторный прокат выходят МСТИТЕЛИ и ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3. Другие фильмы студии также будут выпущены на большие экраны в июне. Больше того, стало известно, что хиты MARVEL повятся и в повторном прокате в открывающихся кинотеатрах остального Китая. А вместе с ними − АВАТАР студии Fox, а также фильмы Кристофера Нолана НАЧАЛО и ИНТЕРСТЕЛЛАР от Warner Bros. Правда, точной даты их выпуска пока нет.

Японские кинотеатры проблему дефицита контента решают иначе. Они крутят голливудскую классику многолетней давности. Так, крупнейшая в стране сеть Toho показывает на своих экранах БЕН-ГУРА (1959), ВОЛШЕБНИКА СТРАНЫ ОЗ (1939), К ВОСТОКУ ОТ РАЯ (1955), БОННИ И КЛАЙДА (1969), БЕГУЩЕГО ПО ЛЕЗВИЮ (1982), ВЕСТСАЙДСКУЮ ИСТОРИЮ (1961), РИО БРАВО (1959), ИНОПЛАНЕТЯНИНА (1982) и ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА (1994).

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27.05.2020 Автор: Артур Чачелов