В Бурятии снова закрывают кинотеатры

В Бурятии возвращают серьезные «коронавирусные» ограничения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства после очередного заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

С целью «максимального разобщения населения» торгово-развлекательным центрам разрешили работать строго до 20.00. С 12 июня и до 1 июля в ТРЦ закрываются фудкорты (за исключением заказов на вынос) и детские развлекательные зоны. Ограничения распространяются на кинотеатры, театры, аттракционы в парках, многофункциональные центры, загсы и лагеря дневного пребывания. Также в республике усиливается контроль за соблюдением масочного режима.

В Бурятии сохраняется сложная эпидимиологическая обстановка. Рост числа инфицированных COVID-19 начался в конце мая. Если в первых числах мая ежесуточно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в последние дни — около 110 и выше. Медики начали разворачивать резервные койки для лечения больных с коронавирусом.