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В Бурятии снова закрывают кинотеатры

Новые ограничения будут действовать с 12 июня по 1 июля

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11.06.2021 Автор: Никита Никитин

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