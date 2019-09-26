Данила Козловский представит новый проект на Comic Con Russia

В воскресенье, 6 октября, на сцене фестиваля Comic Con Russia 2019 Данила Козловский представит свой новый режиссерский проект, фантастический фильм в жанре альтернативной истории России КАРАМОРА. Посетители фестиваля смогут увидеть эксклюзивные материалы со съемок, а также задать гостю вопросы о работе над фильмом.

Действие картины, соединяющей в себе экшен, боевик и стимпанк, разворачивается в начале XX века. Монархия Европы и высшее дворянство состоят из тех, кто скрывает свое истинное происхождение и тайно управляет миром. Молодой анархист Карамора (Козловский), потерявший в схватке с представителями тайной организации возлюбленную, решает бросить вызов многовековому правлению дворянства, отомстить за потерянную любовь и попытаться изменить мир. Собрав единомышленников, он объявляет войну.

КАРАМОРА выйдет в кинотеатрах 19 ноября 2020 года.

Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз − с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо», павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

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26.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Comic Con Russia