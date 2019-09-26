Данила Козловский представит новый проект на Comic Con Russia

В воскресенье, 6 октября, на сцене фестиваля Comic Con Russia 2019 Данила Козловский представит свой новый режиссерский проект, фантастический фильм в жанре альтернативной истории России КАРАМОРА. Посетители фестиваля смогут увидеть эксклюзивные материалы со съемок, а также задать гостю вопросы о работе над фильмом.
Действие картины, соединяющей в себе экшен, боевик и стимпанк, разворачивается в начале XX века. Монархия Европы и высшее дворянство состоят из тех, кто скрывает свое истинное происхождение и тайно управляет миром. Молодой анархист Карамора (Козловский), потерявший в схватке с представителями тайной организации возлюбленную, решает бросить вызов многовековому правлению дворянства, отомстить за потерянную любовь и попытаться изменить мир. Собрав единомышленников, он объявляет войну.
КАРАМОРА выйдет в кинотеатрах 19 ноября 2020 года.
Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз − с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо», павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
26.09.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Comic Con Russia
На Comic Con Russia представят «Вторжение»
На Comic Con Russia 2019 покажут новый «Zомбилэнд»
На Comic Con Russia 2019 покажут комедию «Арахисовый сокол»
На Comic Con Russia 2019 покажут «Дитя погоды»
Звезда «Шерлока» Эндрю Скотт приедет Comic Con Russia
Состоялась премьера фильма «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал»Подробнее
Американская касса: «Аббатство Даунтон» неожиданно выигрывает уикендПодробнее
Касса четверга: «Тайна печати дракона» работает ниже ожиданийПодробнее
Предварительная касса четверга: «Тайна печати дракона» возглавила чартПодробнее