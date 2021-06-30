Сериал «Контейнер» видеосервиса Start покажут на фестивале Série Series

Уже завтра, 1 июля, на международном фестивале Série Series состоится показ первого эпизода оригинального сериала Start — «Контейнер». Фестиваль пройдет с 30 июня по 3 июля в Фонтенбло (Франция), у профессионально жюри и зрителей будет возможность увидеть лучшие европейские сериалы, премьера которых состоялась недавно или которые еще находятся в производстве.

Кроме «Контейнера», на фестивале будут представлены сериалы «Я могу тебя уничтожить» (HBO, BBC One), «Это грех» (Channel 4), «Штисель» (3 сезон, Netflix), «Леонардо» (со-продюсер — Sony Pictures) и другие. «Контейнер» стал единственным российским участником фестиваля.

Ранее на Série Series были представлены сериалы «Настоящие люди», «Мост» (Bron/Broen), «Острые козырьки», «Утопия», Отель «Бо Сежур», «Капкан» и другие.

Дарья Бондаренко, вице-президент холдинга START по международным продажам: «Мы очень рады, что престижный фестиваль Série Series выбрал оригинальный сериал START — "Контейнер”. Рынку интересны крепкие истории, сложные персонажи, острые темы, и в этом смысле "Контейнер" попадает в самую цель, раскрывая тему суррогатного материнства, которую сейчас обсуждают во всем мире. Ранее проект был также отмечен MIP Drama, что говорит о его привлекательности и сильном потенциале на международной арене. Фестивали представляют собой большую ценность с точки зрения инвестиций в международную судьбу проекта, способствует росту узнаваемости и популярности сериала в мире».

«Контейнер» — это история о Саше, зарабатывающей суррогатным материнством на новую жизнь. Вопреки общей практике девушка переезжает в дом заказчиков и оказывается в совершенно чуждом для нее мире — особняке богатого чиновника Вадима и его жены Марины. Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Однако то, что в начале представлялось как забота о будущем ребенке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из жильцов.

В «Контейнере» снялись Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина, Артем Быстров, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев и другие. Над проектом работала команда режиссера Максима Свешникова и продюсера Алексея Ляпичева, подарившая зрительский хит «257 причин, чтобы жить», взявший в 2020 году награду за лучшее актерское исполнение на международном фестивале Canneseries.

Премьера оригинального проекта на START состоится осенью 2021 года.

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30.06.2021 Автор: Виолетта Палий