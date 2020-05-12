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У Минкультуры появится координационный центр по возобновлению кинопроизводства

Он будет создан на базе Департамента кинематографии

Единый Координационный центр по вопросам возобновления съемочного процесса будет создан на базе Департамента кинематографии Министерства культуры. Об этом сообщает сайт ведомства. Основными задачами центра станут содействие в переговорах кинокомпаний и региональных властей, а также дополнительное информирование отраслевых организаций о порядке возобновления съемок.

«Безусловно, мы поддерживаем скорейший запуск кинопроизводства. Но важнее всего – здоровье людей, и соблюдение мер эпидемиологической безопасности должно стать неотъемлемой частью рабочего процесса, − отметила министр культуры Ольга Любимова. − Используя рекомендации Роспотребнадзора, а также на основании решений региональных властей съемочные группы смогут возобновить или начать съемки, пусть и с ограничениями. Министерство готово координировать этот процесс и помочь кинокомпаниям поскорее наверстать производственные графики, которые, к сожалению, подвержены сезонному фактору».

При возобновлении работы кинокомпании должны будут руководствоваться рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников киноиндустрии, подготовленными Роспотребнадзором. При этом начало и порядок киносъемочной деятельности в каждом регионе определяется решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Минкультуры России создаст специализированный раздел на своем официальном сайте, где будет размещать актуальную информацию в разрезе регионов, а также иные аналитические и информационные материалы о примерных сроках готовности регионов принять соответствующее решение. Также специализированный раздел будет снабжен формой обратной связи, где все желающие смогут оставить свои вопросы или обратиться за консультацией.

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12.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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