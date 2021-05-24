Кинокомпания «Централ Партнершип» и студия «Кинослово» будут совместно создавать кинопроекты

Соглашение или first look deal, заключено на несколько лет, в течение которых партнеры планируют совместно произвести ряд проектов для широкого проката и онлайн-платформ.

Свое сотрудничество «Централ Партнершип» и «Кинослово» начали в 2019 году, запустив в производство картину СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ. Фильм вышел на экраны в декабре 2020 года, а также продан в ряд зарубежных стран, став первым российским фильмом в линейке Netflix Originals.

Вадим Верещагин, Генеральный директор «Централ Партнершип»: «Мы с большим оптимизмом смотрим на тесное партнерство с профессиональной командой Петра Анурова, который за последние годы зарекомендовал себя современным, креативным и чувствующим рынок кинопроизводителем».

Петр Ануров, Генеральный директор «Киностудии Слово» (Кинослово): «Уверен, что наше сотрудничество с Централ Партнершип, даст максимальную синергию нашим компаниям: разножанровый пакет проектов Кинослово получит уникальную экспертизу во всех видах дистрибуции, которой обладает Централ Партнершип. Кроме того, наши партнеры обладают мощными финансовыми ресурсами, необходимыми для запуска пула полнометражных проектов для широкого кинотеатрального проката и онлайн платформ».

На сегодняшний день ЦПШ – признанный лидер по прокату российских фильмов: по итогам 2020 года компания уверенно занимает первое место с долей 52% от сборов всех отечественных картин, выпущенных в течение года. Студия "Кинослово" — динамично развивающаяся продюсерская компания, производящая полнометражные фильмы для широкого кинотеатрального проката, а также для ведущих онлайн-платформ. Фильмы компании, среди которых дилогия ДУХLESS, ТРЕНЕР, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ были успешно выпущены в прокат в России и странах СНГ дистрибьюторами Universal Pictures International, Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing и Central Partnership и становились лидерами кинопроката.

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24.05.2021 Автор: Виолетта Палий