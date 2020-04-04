Новости


Российским видеосервисам рекомендовали снизить качество видеофайлов

Таким образом Минкомсвязи надеется снизить нагрузку на Сети

Минкомсвязи попросила российские видеосервисы временно снизить качество воспроизведения имеющихся у них видеофайлов. По мнению представителей ведомства, это должно помочь снизить нагрузку на российские Интернет-сети, обеспечив тем самым бесперебойный характер услуг связи операторов. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев назвал эти меры «оптимизацией размещаемого в Сети контента».

Власти просят ограничить качество видео в мобильных приложениях до 720p, а при просмотре через браузеры  − до 1080p (Full HD). Похожие призывы некоторое время назад звучали из уст европейских ведомств связи. Меж тем, по мнению экспертов подобные ограничения малоэффективны, так как у большинства онлайн-видеосервисов применяется технология адаптивного стриминга, когда качество изображения автоматически снижается, если канал передачи связи не может поддерживать высокое качество видео.

Тем не менее, уже появилась официальная информация о том, что интернет-платформы Premier и «Матч Премьер» начали целенаправленно снижать качество видео. Максимально возможным станет формат Full HD.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен  

04.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Эксперты просчитали, на сколько платных видеосервисов в среднем подписаны россияне

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» рассказал о новинках апреля

Онлайн-кинотеатры ощутили заметный прирост пользователей

Российская онлайн-аудитория снова заинтересовалась фильмом «Заражение»

Netflix вошел в число основных игроков российского онлайн-видеорынка


Самое читаемое

Видеосервис приготовил для зрителей множество премьер

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» рассказал о новинках апреля

Подробнее
Компания кардинально пересмотрела график 2020 года

Sony Pictures перенесла все большие релизы на 2021 год

Подробнее
Эксклюзив БК

Новый ВРИО Департамента кинематографии рассказал о своих задачах

Подробнее
Бывший глава российского Disney проработала там около года

Марина Жигалова-Озкан покидает Сбербанк

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 