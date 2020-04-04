Российским видеосервисам рекомендовали снизить качество видеофайлов

Минкомсвязи попросила российские видеосервисы временно снизить качество воспроизведения имеющихся у них видеофайлов. По мнению представителей ведомства, это должно помочь снизить нагрузку на российские Интернет-сети, обеспечив тем самым бесперебойный характер услуг связи операторов. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев назвал эти меры «оптимизацией размещаемого в Сети контента».

Власти просят ограничить качество видео в мобильных приложениях до 720p, а при просмотре через браузеры − до 1080p (Full HD). Похожие призывы некоторое время назад звучали из уст европейских ведомств связи. Меж тем, по мнению экспертов подобные ограничения малоэффективны, так как у большинства онлайн-видеосервисов применяется технология адаптивного стриминга, когда качество изображения автоматически снижается, если канал передачи связи не может поддерживать высокое качество видео.

Тем не менее, уже появилась официальная информация о том, что интернет-платформы Premier и «Матч Премьер» начали целенаправленно снижать качество видео. Максимально возможным станет формат Full HD.

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04.04.2020 Автор: Артур Чачелов