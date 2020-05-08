В Чехии готовятся возобновить съемки голливудских проектов

Чешское правительство объявило в четверг, что съемочные павильоны в скором времени смогут возобновить работу, сообщает THR. Чтобы это произошло, будущие съемки должны проводиться в соответствии с новыми, специально разработанными гигиеническими стандартами. Как и в большинстве стран мира, почти все кинопроизводство в Чехии и конкретно в Праге было оставновлено из-за пандемии коронавируса.

Новые правила включают в себя регулярное тестирование актеров на коронавирусную инфекцию каждые 14 дней и поддержание санитарных норм как на местах съемок, так и в павильонах. Прежде чем въехать в Чехию, актеры и члены съемочных групп должны получить отрицательный тест на COVID-19 у себя на родине. После прибытия в страну в течение 72 часов они обязаны пройти повторный тест и будут оставаться на карантине до тех пор, пока не получат повторный отрицательный результат. Таким образом, кинематографисты будут избегать 14-дневного карантина, который обязателен для других иностранных граждан, въезжающих в Чехию. Предполагается, что данные меры помогут сэкономить бюджеты будущих фильмов. Все остальные ограничения во время производства фильмов будут сняты, включая необходимость носить маски, в том числе актерам в кадре, а также запрет собираться в составе более двух человек.

Данные правила разработаны Ассоциацией производителей аудиовизуальной продукции Чехии в сотрудничестве с Чешским Кинофондом и Европейским институтом здоровья и безопасности в киноиндустрии. Новые правила проведения съемок Чешская кинокомиссия разместила на своем сайте.

Ожидается, что данные меры позволят быстро возобновить съемки фильмов и сериалов, вынужденно остановленных в начале пандемии коронавируса. В частности, у Amazon Studios готовились к съемкам два крупных телесериала: новый сезон «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и новое эпическое фэнтези «Колесо времени» по мотивам произведений Роберта Джордана. Среди других крупных проектов, работа над которыми остановилась из-за коронавируса, были сериал «Сокол и Зимний Солдат» от Marvel для Disney+, военный триллер Джастина Курзеля RUIN с Марго Робби и Маттиасом Шонартсом и новый полнометражный фильм Netflix 473 TRANSATLANTIC.

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08.05.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR