Новый сезон сериала «Содержанки» получил дату премьеры

Зрители узнают все секреты героев сериала «Содержанки» и увидят развязку истории — премьера нового сезона оригинального сериала видеосервиса START состоится 10 июня. Третий сезон, который снял Юрий Мороз, обещает стать более мужским. К актерскому составу присоединились Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Александр Горбатов, Светлана Устинова, Антон Севидов (Tesla Boy) и другие.

В финале прошлого сезона героиня Дарьи Мороз Лена Широкова сделала неожиданный выбор, сбежав от Глеба Ольховского (Владимир Мишуков) прямо в аэропорту. Куда приведет Лену это решение и как сложатся их отношения с Глебом? Ответы на эти вопросы зрители получат в третьей части одного из самых откровенных и провокационных сериалов о современной Москве.

В первом сезоне «Содержанок» режиссерское кресло занимал Константин Богомолов, для которого проект стал сериальным дебютом. Второй сезон снимала Дарья Жук.

Первый сезон сериала доступен подписчикам Amazon Prime Video в категории Amazon Originals and Exclusives, также два сезона «Содержанок» представлены на VOD-платформе Walter Presents, принадлежащей одному из центральных каналов Великобритании Channel 4 и предлагающей зрителям лучшие неанглоязычные сериалы мира.

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28.04.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: START