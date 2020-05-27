Фильм российского продюсера получил две номинации на дневную «Эмми»

Англоязычный документальный фильм НЕНАВИСТЬ СРЕДИ НАС (Hate Among Us) российского продюсера Сергея Саркисова и продюсерской компании «БЛИЦ ФИЛЬМ» получил две номинации ежегодной премии «Эмми» (Daytime Emmy Award) в категориях «Выдающаяся специальная программа специального класса» и «Выдающаяся режиссура специальной телепередачи». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.

Режиссер картины – Дэвид Маккензи, продюсерами ленты также выступили сам Дэвид Маккензи, Дин Кейн, Лаура Маккензи и Монтел Уильямс. Ранее Саркисов, Маккензи, Уильямс и Кейн вместе работали над документальным проектом АРХИТЕКТОРЫ ОТРИЦАНИЯ, который посвящен проблеме отрицания геноцида армян в США.

«Работая над фильмом АРХИТЕКТОРЫ ОТРИЦАНИЯ, который посвящен геноциду армян, я знал, что между ним и Холокостом существует глубокая связь, и мне страшно видеть эти пугающие сходства и тенденции, которые могут привести к ужасным последствиям, − отметил Сергей Саркисов. − Я надеюсь, что благодаря этой номинации и вниманию к нашему фильму больше молодых людей смогут узнать об этой проблеме и осознать ее масштаб и значимость. Хочу поблагодарить Академию за признание важности нашей работы».

Премьера ленты НЕНАВИСТЬ СРЕДИ НАС состоялась 29 ноября 2019 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Фильм рассказывает о новой волне антисемитизма в современном обществе в США и в Европе. Картина показывает истории людей, столкнувшихся с агрессивным проявлением антисемитизма в наши дни, чьи судьбы перекликаются с историями тех, кто пережил Холокост во время Второй Мировой войны. Повествование фильма затрагивает самые резонансные преступления на почве антисемитизма за последние годы, включая нападение на кошерный магазин в Париже и синагогу в Питтсбурге.

«Признание геноцида армян Конгрессом США после выхода нашего телевизионного фильма АРХИТЕКТОРЫ ОТРИЦАНИЯ говорит о том, что документальные проекты по прежнему крайне важны, − отметил Саркисов. − Я действительно верю, что фильм НЕНАВИСТЬ СРЕДИ НАС поспособствует пониманию людьми того, что национальная, расовая или религиозная ненависть все еще существуют в нашем обществе и все еще остаются большой опасностью как для всего человечества, так и для каждого отдельного человека какой бы национальности он ни был».

Премия «Эмми» (англ. Daytime Emmy Award) − награда, вручаемая Нью-Йоркской Национальной Академией Телевизионных Искусств и Наук и Лос-Анджелесской Академией Телевизионных Искусств и Наук в знак признания передового опыта в дневных американских телевизионных программах. Церемонии, как правило, проходят в мае или июне. В этом году церемония пройдет в виртуальном режиме 26 июня. Впервые за пять лет она будет демонстрироваться в телеэфире.

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27.05.2020 Автор: Артур Чачелов