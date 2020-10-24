Фильм «Дорогие товарищи!» получил приз фестиваля в Чикаго

На 56 Международном кинофестивале в Чикаго отметили российский фильм ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!. Приз «Серебряный Хьюго» за лучшую режиссуру получил Андрей Кончаловский.

1962 год, в советском Новочеркасске – забастовка на главном городском заводе. Люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главный герой фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая), которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

«Любому режиссеру получить награду – большая радость. Я благодарен за награждение нашего фильма ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!, − сказал Андрей Кончаловский. − Мы с продюсером Алишером Усмановым мечтаем о том, чтобы язык киноискусства непрерывно обогащался. Мне кажется, с каждым фильмом я пытаюсь раскрыть тайну, которая еще пока скрывается в феномене движущегося изображения, которое называется кино».

Ранее картина Кончаловского была отмечена на 77 Международном кинофестивале в Венеции, на котором была удостоена Специального приза жюри и премии «Человек, труд, окружающая среда», учрежденную Фондом FAI CISL.

Фильм ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!, созданный при поддержке Министерства культуры РФ, благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и телеканала «Россия 1», выйдет в широкий прокат в России 12 ноября 2020 года.

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24.10.2020 Автор: Артур Чачелов