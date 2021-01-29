«Дорогие товарищи!» официально вошли в лонг-лист «Оскара»

Американская киноакадемия подтвердила право фильма Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! претендовать на получение премии «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм». Лента вошла в официальный лонг-лист. Об этом сообщается на сайте премии.

Всего в этом году на международную номинацию «Оскара» были поданы заявки из 93 стран. Среди них впервые − Судан, Суринам и Лесото. По правилам киноакадемии, на получение «Оскара» могут претендовать картины, снятые за пределами США с преимущественно неанглоязычными диалогами. Хронометраж фильма должен быть не менее 40 минут.

9 февраля должен быть объявлен шорт-лист номинантов, в который войдут 15 картин. Список номинантов будет объявлен в марте. Сама церемония вручения премии «Оскар» в этом году должна пройти 25 апреля.

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29.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Американской киноакамедии