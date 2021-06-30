Появились подробности реструктуризации долга киносети «Синема Парк» перед банком «Траст»

В июне Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Синема Парка» к банку «Траст», согласно которому истец просил пересмотреть кредиты в «Траст». Как сообщает РБК, было принято решение о реструктуризации 2,7 млрд рублей из общего долга в 19 млрд на срок до 2027 года под 1%.

Еще в марте 2017 года «Синема Парк» взяла кредит в «Трасте» под 13% годовых. Подкреплялся кредит 27 договорами залога бизнеса группы — поручительствами, залогами акций и недвижимостью. В 2019 году срок погашения кредита подвинули на декабрь 2022 года, также была уменьшена процентная ставка до 7,5%. Кроме того, «Синема Парк» гарантировала выполнение некоторых финансовых показателей. Так, за время действия договора киносеть выплатила 916 млн рублей процентов и расширила список залогового имущества до 45 пунктов. Самыми крупными залогами стали доли во владеющей «Синема Парком» компании CP Invest Overseas Limited — 1,8 млрд рублей — и другой компании группы Velios Ltd — также 1,8 млрд рублей.



В марте 2020 года «Синема Парк» прекратила выплаты процентов по кредиту из-за сложившейся во время пандемим экономической ситуации: в марте российские кинотеатры были закрыты, позже появилась возможность работать лишь с максимальной заполняемостью в 50%. Как отмечала киносеть, в период закрытия выручку получать было невозможно, а после открытия она существенно уменьшилась.

После попыток провести переговоры «Траст» подал иск в Арбитражный суд о взыскании 500 млн рублей просроченного долга с другого бизнеса Александра Мамута — компании «Вандеркинд», а затем и 2,6 млрд рублей оставшегося долга «Вандеркинда». В свою очередь «Синема Парк» обратилась с исками о реструктуризации всего долга перед «Трастом» на 19 млрд рублей, а также с иском к Центральному банку с требованием отозвать лицензию у «Траста».

Как отмечают в Арбитражном суде, киносеть не может вернуть кредит в установленные договором сроки из-за ограничений, связанных с пандемией. Также «Синема Парк» не может досрочно выплатить свой долг — этого в марте потребовал «Траст». Согласно Гражданскому кодексу, в случае существенного изменения обстоятельств возможно расторжение договора или его изменение. В первом случае следующим шагом окажется неизбежное банкротство и ликвидация истца, отмечают в суде. Кроме того, расторжение договора будет противоречить также общественным интересам — в «Синема Парке» работают 1283 человека в 26 регионах.



За 2020 год киносеть выплатила 389 млн рублей в виде налогов и страховых взносов, ведь неисполнение соответствующих обязательств привело бы к ее банкротству. Также «Синема Парк» уменьшила в 2020-м расходы на 5 млрд рублей. При этом в первом квартале 2021 года «Синема Парк» получила выручку в размере 2,36 млрд рублей — на 650 млн меньше показателей 2019 года — и 151 млн рублей прибыли. Однако, согласно позиции истца, такая прибыль не позволяет обслуживать кредит по ставке 7,5%. Суммарный долг перед «Трастом» по кредитным договорам превышает 19 млрд рублей, еще более 1 млрд киносеть должна различным кредиторам. Общий размер процентных платежей перед «Трастом» — 1,4 млрд рублей в год.

Представитель «Траста» заявил, что банк обжалует решения суда, отказавшись от дальнейших комментариев.

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30.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: РБК