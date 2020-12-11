Крупнейшие игроки индустрии обсудили цифровизацию киноотрасли на конференции в Москве

10 декабря в Москве при поддержке и по инициативе Минкультуры России прошла масштабная отраслевая конференция «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации». В ходе нее участники высказали мнение о необходимости выработки единых стандартов цифрового кинопоказа и хранения фильмов, возможности создания технического комитета – центра компетенции по вопросам цифровой трансформации отрасли, а также поделились видением направлений развития индустрии на ближайшие годы.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра культуры РФ Максим Ксензов, врио директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов, председатель правления Ассоциации анимационного кино, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и генеральный директор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, председатель правления Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов, директор центра цифровых технологий Госфильмофонда России Игорь Дюбин, представители Ассоциации владельцев кинотеатров, Ассоциации кинодистрибьюторов, Федерации интеллектуальной собственности и нескольких крупных компаний.

Видеообращение к участникам записала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «Наша общая цель – создание условий для выхода отечественного кинематографа на новый качественный уровень. Именно на этот результат должны быть направлены совместные усилия», - отметила она в видеообращении, добавив, что сегодня предстоит найти ответы на вопросы – как совместить онлайн и офлайн, какую роль играет цифровая трансформация в сфере хранения киноматериалов, их доступности, изменится ли контент в будущем, а также какую еще поддержку можно оказать отрасли».

В ходе дискуссии заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим Ксензов отметил, что в условиях пандемии работа киноиндустрии не была остановлена. Он акцентировал внимание на мерах государственной поддержки отрасли и рассказал, что за 5 лет планируется увеличить доходы индустрии на 36 млрд рублей в год в сравнении с уровнем 2019 г. Особое внимание будет уделено формату сериалов и анимации. Кроме того, важными направлениями работы остаются привлечение в отрасль длинных денег, кадровая работа, модернизация киностудий.

«Киноиндустрия не существует сама по себе и тесно взаимодействует с телевидением, новыми платформами, заинтересована в сотрудничестве с компаниями, занимающимися дистрибуцией продукта за рубеж, кинопроката», – сказал он.

Ксензов подчеркнул, что государству важно видеть изменения в онлайн-потреблении кинопродукции для определения мер и объема государственной поддержки, повышения инвестиционной привлекательности тех или иных проектов. Если отечественная кинопродукция будет соответствовать современным техническим требованиям, это также позволит более эффективно осваивать международные рынки.

Кроме того, замминистра обратил внимание участников на вопросы стандартизации в кинопрокате, приведя пример, когда хорошо сделанный фильм с использованием всех последних технических достижений демонстрируется посредством плохого оборудования с потерей качества цветопередачи, дефектами звука. Это наносит ущерб как зрителю, так и творцу и вместе с тем правообладателю. Также он заверил, что государство обязательно обратит внимание на вопросы стандартизации в прокате на онлайн-платформах и видеосервисах. «В итоге в выигрыше окажется не только индустрия, но и зрители, которые получат доступ к лучшему отечественному контенту на различных площадках», − заключил чиновник.

Другие спикеры отметили, что в последние годы в мировой киноиндустрии произошла технологическая цифровая революция, российская киноотрасль также практически полностью перешла на цифровые технологии в производстве и прокате фильмов, активно идёт процесс внедрения цифровых технологий в сфере архивного хранения. Поэтому цели и задачи национальной программы «Цифровая экономика» актуальны для кинематографа.

Сейчас в России нет национальных технических нормативов и стандартов для цифрового кино, действующая нормативно-техническая база для новых цифровых технологий применяться не может. Соответствие параметров технологических процессов установленным нормативным документам и стандартам может гарантировать должное качество цифрового кинопроизводства и кинопоказа. Для выработки таких документов и стандартов необходимо создать центр взаимодействия и компетенции. Такой центр может быть организован на базе филиала Киностудии имени М. Горького – Научно-исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ).

«Цифровые технологии сегодня важны на всех этапах создания кино, его рыночного продвижения и демонстрации. Особенно это касается контента для высокоактивной в цифровой среде детско-юношеской аудитории: анимации, семейных игровых фильмов со спецэффектами, научно-популярных проектов и контента в новых диджитальных форматах, − говорит генеральный директор Киностудии им. М. Горького, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и председатель правления Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащева. − Поэтому чем скорее будут выработаны цифровые стандарты, тем более интенсивно и качественно будет развиваться индустрия. Базу для разработки стандартов уже сейчас может предложить филиал Киностудии имени М. Горького – Научно-исследовательский кинофотоинститут. Высококвалифицированные специалисты НИКФИ готовы оказать экспертную поддержку, участвовать в разработке стандартов, а также возглавить процесс их выработки при поддержке Министерства культуры РФ, Госфильмофонда России, союзов и объединений. А также предложить киноиндустрии новые технические решения на основе искусственного интеллекта».

В тематических сессиях конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации» выступили ведущие научные и технические специалисты, а также эксперты от известных кинокомпаний. Прошло обсуждение технологий организации цифровых архивов, разработки стандартов кинотеатральных показов, требований к показу изображения и воспроизведения звука в кинотеатрах.

Конференция организована филиалом Киностудии Горького – Научно-исследовательским кинофотоинститутом (НИКФИ).

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11.12.2020 Автор: Артур Чачелов