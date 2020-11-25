Цифровизацию киноотрасли обсудят на специальной конференции в Москве

10 декабря в Москве по инициативе Минкультуры России пройдет масштабная отраслевая конференция «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации». Пленарное заседание состоится оффлайн с ограниченным количеством участников и прямой трансляцией на площадке Цифрового делового пространства, все сессии будут доступны для участников онлайн. В нем примут участие заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим Ксензов, представители Госфильмофонда, Фонда кино, Ассоциации владельцев кинотеатров, Ассоциации кинодистрибьюторов, Федерации интеллектуальной собственности и нескольких крупных компаний.

Конференция организована филиалом Киностудии им. М. Горького – Научно-исследовательским кинофотоинститутом (НИКФИ) при поддержке Министерства культуры РФ при участии профессиональных союзов и объединений, а также крупнейших представителей российского кинобизнеса.

«Мы стремимся к диалогу и хотим объединить разных игроков индустрии для определения реальных проблем в разных сегментах рынка в интересах совместных действий по эффективной цифровой трансформации, – говорит заместитель Министра культуры Российской Федерации Максим Ксензов. − В конечном итоге это поможет разработать и внедрить в практику необходимые технические стандарты и критерии качества. Так государство будет способствовать развитию в стране конкурентоспособной киноотрасли».

На конференции обсудят ключевые задачи цифровой трансформации на ближайшие пять лет. Согласованные действия индустрии по цифровизации помогут улучшить доступ зрителей к старым и новым фильмам, значительно повысить качество кинопоказа, расширить рынок и быстрее выйти на международный уровень. В пленарном заседании



«Цифровые технологии сегодня присутствуют на всех этапах создания кино, его рыночного продвижения и демонстрации, − отмечает генеральный директор Киностудии им. М. Горького, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и председатель правления Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащева. − Они помогают автоматизировать и ускорить многие производственные процессы, защитить интеллектуальные права, сделать прозрачными данные о показах, повысить контроль над финансами, получать оперативные и точные статистические данные. Цифровизация обязательное условие для развития современного кинорынка. Наша конференция позволит сделать шаг к объединению усилий государства со всеми его участниками в общих интересах цифровой трансформации для дальнейшего развития».

В тематических сессиях конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации» выступят ведущие научные и технические специалисты, а также эксперты от известных кинокомпаний. Зарегистрироваться можно на странице конференции: https://runet-id.com/event/cinema-digitalinfo20

Смотреть конференцию можно будет на Runetnet ID и портале «Культура.рф».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

25.11.2020 Автор: Артур Чачелов