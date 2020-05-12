К 2025 году Disney+ увеличит свою аудиторию в четыре раза

Согласно прогнозам аналитика компании Digital TV Research Саймона Мюррея, опубликовавшего специальный отчет в понедельник, общий объем подписок на потоковое вещание во всем мире в период с 2019 по 2025 год увеличится на 519 миллионов, или на 81%, до 1,16 миллиарда. Только в 2020 году аудитория стриминг-сервисов, потребляющая контент по подписке (SVoD), может вырасти на 170 миллионов.

Аналитику пришлось полностью пересмотреть прогнозы по 138 странам с оглядкой на последствия пандемии коронавируса. По его словам, «главным последствием локдауна стал резкий рост аудитории онлайн-вещания посредством подписок».

По оценкам Мюррея, лидером рынка стриминг-платформ в 2025 году останется Netflix. В своем прошлом отчете, опубликованном в начале февраля 2020-го, аналитик предсказывал, что через пять лет сервис сможет похвастаться 238 миллионов подписчиков. Сейчас эксперт ожидает, что количество абонентов сервиса составит 258 миллионов. Вторым по объему подписчиков в 2025 году обещает стать Disney+ с 202 миллионами абонентов. Таким образом, Disney+ за пять лет должен вырасти в четыре раза (на начало апреля онлайн-сервис от Disney набрал более 50 миллионов постоянных пользователей). Это позволит заметно обогнать Amazon, объем аудитории которого в 2025 году должен составить 141 млн. В предыдущем прогнозе объем будущей аудитории Amazon превышал показатели конкурента и составлял 134 миллионов против 126 миллионов у Disney+.

Что касается других онлайн-сервисов, то ожидается, что HBO Max будет иметь около 25 миллионов подписчитков в 2025 году, а Apple TV+ наберет 14 миллионов пользователей. Здесь переоценка произошла в сторону уменьшения. В прошлый раз Мюррей прогнозировал HBO Max 30 миллионов, а Apple TV+ — 26 миллионов подписчиков соответственно.

На пять ведущих стриминговых платформ — Netflix, Disney+, Amazon, HBO Max и Apple TV+ — к 2025 году будет приходиться 640 миллионов абонентов по подписке. Ранее прогноз этого показателя составлял 553 миллиона. Примечательно, что в данном прогнозе не учитывается количество потенциальных подписчиков сервиса Peacock от NBCUniversal, полноценный запуск которого запланирован на 15 июля.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

12.05.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR