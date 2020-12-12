Стоимость акций Disney достигла рекордных показателей

Финансовый рынок положительно отреагировал на презентацию контента для Disney+, которую студия провела для инвесторов в прошлый четверг, сообщает THR. Акции Disney подскочили в начале пятничных торгов и достигли исторического максимума в 171 доллар (+10,2%). Благодаря этому рыночная капитализация компании составила $309 млрд, впервые превысив рубеж в $300 млрд. Для сравнения, рыночная капитализация Netflix на текущий момент составляет $219 млрд.

Предполагается, что Disney в ближайшим будущем потратит на производство и доставку до потребителя своего контента средства в диапазоне $14-16 млрд. Это позволит к 2024 году достичь целевого количества подписчиков в 300-350 миллионов человек по всему миру.

Аналитики высоко оценили предложенный контентный портфель Disney и в массе своей с доверием отнеслись с прогнозам по количеству подписчиков и целевым показателям безубыточности. В то же время эксперт аналитической компании Cowen Даг Крейц отметил, что в обещаниях Disney есть все, кроме гарантии прибыли: «Когда компания с самым впечатляющим контентным предложением на планете сообщает, что начнет подходить к порогу рентабельности только при более чем 200 миллионах подписчиков, остается задаться вопросом, может ли экономическая отдача от предоставления видеоконтента напрямую к потребителю когда-либо оправдать щедрые авансы, которые выдаются этому направлению рынком в настоящий момент».

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12.12.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR