Disney обнародовал грандиозные планы по новому контенту для Disney +

Корпорация Disney провела эффектную презентацию для инвесторов, которая окончательно убедила всех в том, что теперь основным бизнесом компании является стриминговый сервис Disney +. Запущенный всего 13 месяцев назад, он показывает невероятную прыть. По данным компании сейчас у него 86,8 млн подписчиков во всем мире. Напомним, что в первоначальных планах Disney такие показатели значились лишь в пятилетней перспективе, причем при самом оптимистичном развитии.

Взлету проекта поспособствовала пандемия, благодаря которой он волнообразно наращивал число абонентов. Теперь, чтобы удержать подписчиков и приобрести новых Disney обещает заливать сервис большим количеством нового оригинального контента. Например, здесь появится два десятка новых сериалов от Lucasfilm и Marvel Studios, и 15 новых проектов от анимационных подразделений корпорации.

Кэтлин Кеннеди из Lucasfilm аноансировала появление 10 сериалов, основанных на героях и событиях киновселенной ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. Это самая большая экспансия франшизы со времен ее попадания в семью Disney. На 2022 год анонсирован первый из трех новых полнометражных фильмов, но это уже ни для кого не новость. А вот такое количество сериалов действительно удивило всех. Среди названных проектов:

«Андор» (Andor)− приквел ИЗГОЯ ПЕРВОГО, посвященный герою Диего Луны);

«Оби-Ван Кеноби» (Obi-Wan Kenobi) с ЭваномМакгрегором и Хейденом Кристенсеном;

«Рейнджеры Новой Республики» (The Rangers of the New Republic) и «Асока» (Ahsoka) − прямые спин-оффы «Мандалорца»;

«Ландо» (Lando) − про разбойника Ландо Калриссиана из классической трилогии Лукаса;

«Послушник» (The Acolyte) − женский сериал в жанре мистического триллера;

«Звездные войны: Плохая партия» (Star Wars: The Bad Batch) − анимационное продолжение мультсериала «Звездные Войны: Войны клонов»;

«Звездные войны: видения» (Star Wars: Visions) − сборник короткометражных фильмов, снятых во вселенной «Звездных войн» 10 японскими аниматорами;

«История дроидов» (A Droid Story) − анимационный сериал про R2-D2 и C-3PO.

Если у Lucasfilm все это находится либо в разработке, либо на ранних стадиях производства, но у Marvel Studios, напротив, уже есть готовые проекты для выпуска на Disney + уже в 2021 году. Это сериалы «ВандаВижн» (выйдет 15 января), «Сокол и Зимний Солдат» (9 марта), «Локи» (май 2021), анимация «Что если... ?» (лето 2021), «Мисс Марвел» (вторая половина 2021) и «Соколиный глаз» (конец 2021). К 2022 году также готовятся She-Hulk и «Лунный Рыцарь».

Также анонсированы четыре новых проекта:

«Секретное вторжение» (Secret Invasion) с Сэмюэлем Л. Джексоном и Беном Мендельсоном;

«Железное сердце» (Ironheart) − спинофф ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА, посвященный изобретателю Рири Уильямсу;

«Войны в доспехах» (Armor Wars) − основанная на серии комиксов 1980-х годов история о том, что происходит, когда технология Тони Старка попадает в чужие руки, с Доном Чидлом в главной роли;

специальный эпизод СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ, который сценарист и режиссер Джеймс Ганн снимет во время съемок фильма СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ГЛАВА 3.

Глава Walt Disney Studios Шон Бейли также анонсировал несколько новых анимационных фильмов для Disney +. В частности, анимационный фильм по франшизе ДНЕВНИК СЛАБАКА; основанный на франшизе ЛЕНДНИКОВЫЙ ПЕРИОД проект «Приключения бака Уайлда в Ледниковый период», анимационный фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ и фильм ЧИП И ДЭЙЛ СПАСАЮТ РЕЙДЖЕРОВ, созданный в технике гибридной анимации. Среди будущих художественных фильмов, которые пойдут на стриминг − ремейки комедий ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ и ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ В ЛЮЛЬКЕ, а также ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 3 с Вупи Голдберг, ПИНОККИО с Томом Хэнксом, ПИТЕР ПЭН И ВЕНДИ с Джудом Лоу.

Disney Animation и Pixar также анонсировали серию новых анимационных сериалов для Disney +, большая часть которых − спиноффы хорошо известных мультфильмов из прошлого.

Планы Disney + будут подкрепляться его агрессивным выходом на новые международные рынки. Впрочем, когда конкретно сервис появится, например, в России − не сообщается.

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11.12.2020 Автор: Артур Чачелов