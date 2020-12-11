Disney обнародовал грандиозные планы по новому контенту для Disney +

Корпорация Disney провела эффектную презентацию для инвесторов, которая окончательно убедила всех в том, что теперь основным бизнесом компании является стриминговый сервис Disney +. Запущенный всего 13 месяцев назад, он показывает невероятную прыть. По данным компании сейчас у него 86,8 млн подписчиков во всем мире. Напомним, что в первоначальных планах Disney такие показатели значились лишь в пятилетней перспективе, причем при самом оптимистичном развитии.
Взлету проекта поспособствовала пандемия, благодаря которой он волнообразно наращивал число абонентов. Теперь, чтобы удержать подписчиков и приобрести новых Disney обещает заливать сервис большим количеством нового оригинального контента. Например, здесь появится два десятка новых сериалов от Lucasfilm и Marvel Studios, и 15 новых проектов от анимационных подразделений корпорации.
Кэтлин Кеннеди из Lucasfilm аноансировала появление 10 сериалов, основанных на героях и событиях киновселенной ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. Это самая большая экспансия франшизы со времен ее попадания в семью Disney. На 2022 год анонсирован первый из трех новых полнометражных фильмов, но это уже ни для кого не новость. А вот такое количество сериалов действительно удивило всех. Среди названных проектов:
Если у Lucasfilm все это находится либо в разработке, либо на ранних стадиях производства, но у Marvel Studios, напротив, уже есть готовые проекты для выпуска на Disney + уже в 2021 году. Это сериалы «ВандаВижн» (выйдет 15 января), «Сокол и Зимний Солдат» (9 марта), «Локи» (май 2021), анимация «Что если... ?» (лето 2021), «Мисс Марвел» (вторая половина 2021) и «Соколиный глаз» (конец 2021). К 2022 году также готовятся She-Hulk и «Лунный Рыцарь».
Также анонсированы четыре новых проекта:
Глава Walt Disney Studios Шон Бейли также анонсировал несколько новых анимационных фильмов для Disney +. В частности, анимационный фильм по франшизе ДНЕВНИК СЛАБАКА; основанный на франшизе ЛЕНДНИКОВЫЙ ПЕРИОД проект «Приключения бака Уайлда в Ледниковый период», анимационный фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ и фильм ЧИП И ДЭЙЛ СПАСАЮТ РЕЙДЖЕРОВ, созданный в технике гибридной анимации. Среди будущих художественных фильмов, которые пойдут на стриминг − ремейки комедий ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ и ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ В ЛЮЛЬКЕ, а также ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 3 с Вупи Голдберг, ПИНОККИО с Томом Хэнксом, ПИТЕР ПЭН И ВЕНДИ с Джудом Лоу.
Disney Animation и Pixar также анонсировали серию новых анимационных сериалов для Disney +, большая часть которых − спиноффы хорошо известных мультфильмов из прошлого.
Планы Disney + будут подкрепляться его агрессивным выходом на новые международные рынки. Впрочем, когда конкретно сервис появится, например, в России − не сообщается.
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11.12.2020 Автор: Артур Чачелов
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