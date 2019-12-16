Число пользователей потоковых сервисов Disney достигло 41,5 млн

Компания Apptopia опубликовала результаты исследования популярности онлайн-видеосервисов, принадлежащих корпорации Walt Disney. Оказалось, что в одних только Соединенных Штатах у них не менее 41,5 млн пользователей. Данные включают цифры сервиса Disney+, а также Hulu и спортивного ESPN+.

У лидера рынка Netflix в США около 61 млн пользователей, но Disney активно его нагоняет. В отчете Apptopia указывается, что мобильное приложение запущенного в ноябре сервиса Disney+ было скачано 22 млн раз. Ранее сообщалось, что в первый день запуска сервиса на него подписалось 10 млн пользователей. Впрочем, как отмечают аналитики, ни Netflix, ни Amazon Prime Video пока не ощущают на себе значительных последствий появления конкурента. Так, общее число просмотров Disney+ за первый месяц в общей сложности составило около 200 млн часов, в то время как Netflix за то же время получил 1 млрд часов просмотров.

Disney+ сейчас доступен в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Нидерландах. В 2020 году он намерен запуститься на других ключевых мировых рынках, включая Европу, Юго-Восточную Азию и Индию.

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16.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Reuters