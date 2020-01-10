Онлайн-видеосервисы Disney оценили более чем в $100 млрд

Совокупная стоимость онлайн-видеосервисов корпорации The Walt Disney составляет $108 млрд. Такую оценку дали аналитики компании Barclays, на них ссылается THR. Речь идет о недавно запущенном Disney+, а также сервисе Hulu и спортивном ESPN+.

«Продолжительные инвестиционные циклы со множеством переменных нуждаются в объяснении и предсказании, чтобы это облегчало работу инвесторов, − пишет в своем отчете аналитик Barclays Каннана Венкатешвара. − Компания Disney в 2019 году проделала большую работу, и теперь у компании заметно больше возможностей для еще более агрессивного дальнейшего развития своего онлайн-направления».

В Barclays также оценили совокупную стоимость основного бизнеса Disney, включая его деятельность в области кино, телесетей и тематических парков. Компания потянула примерно в $213 млрд. Таким образом, как видно, на сегмент потоковых видеосервисов приходится чуть более половины от этой суммы. При этом это составляет около 69% от текущей рыночной оценки Netflix.

Интересно, что оценка Barclays, касающаяся стоимости всей компании Disney, слегка разошлась с рынком. На этой неделе, в понедельник, акции Disney закрылись на отметке $145,65, благодаря чему ее текущую рыночную капитализацию можно оценить на $260 млрд.

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10.01.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR