На форуме «Российский кинобизнес» состоятся презентации Disney, Sony и Fox

На первом международном форуме «Российский кинобизнес», который состоится в Москве с 1 по 4 декабря, ожидаются презентации нескольких мейджоров – Disney, Sony, Fox и Universal Pictures. Из независимых компаний будет представлена «Вольга», также целый день будет отведен для других независимых прокатчиков.
Деловая программа мероприятия будет включать обсуждение рынков СНГ, актуальных проблем кинопоказа, продвижения кино и альтернативного контента.
Международный форум «Российский кинобизнес 2019»
Москва, Цифровое деловое пространство, ул. Покровка, д. 47
15:00 – 17:00 Репетиции, оформление индустриальной зоны. Аккредитация делегатов, экспонентов
18:00 Показы фильмов, партнерское мероприятие и прием Фестиваля немецкого кино (выездное мероприятие)
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10:00 Регистрация участников
Большой зал
11:00 – 11:45 Официальное открытие Международного форума «Российский кинобизнес 2019»
(время уточняется) Презентация Sony Pictures
(время уточняется) Презентация Disney и 20th Century Fox
19:00 Выездное мероприятие
Малый зал
12:00 Презентация образовательного форума
13:00 Показ и обсуждение фильма
(время уточняется) Практикум: «Ретейл. Территория кино»
(время уточняется) Сессия. Что Web грядущий нам готовит?
(время уточняется) Лазерный ринг. Между прошлым и будущим
Конференц-зал
12:30 Сессия для кинотеатров. Фундамент успешного кинопоказа. (Образовательная программа форума)
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10:00 Регистрация участников
Большой зал
(время уточняется) Презентация компании «Вольга»
15:00 (время уточняется) Презентация компании «Universal Pictures Россия»
21:00 After-party. Back to show. Место уточняется
Малый зал
(время уточняется) Показ и обсуждение фильма
(время уточняется) Сессия. Альтернативный контент. Производство конкуренции и интереса. Продюсерский взгляд
(время уточняется) Реклама и PR комплексные услуги, система цифровых ресурсов, территориальные и сезонные программы
(время уточняется) CIS, как живешь? Прием! Кинопрокатчики Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Украины и стран Балтии об особенностях проката контента
Конференц-зал
11:00 Сессия для кинотеатров. Фундамент успешного кинопоказа (Образовательная программа форума)
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(расписание уточняется) День независимых кинокомпаний
(время уточняется) Тематическая сессия «Технологии кинопоказа»
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23.10.2019 Автор: Рая Башинская
Источник: Российский кинобизнес