На форуме «Российский кинобизнес» состоятся презентации Disney, Sony и Fox

На первом международном форуме «Российский кинобизнес», который состоится в Москве с 1 по 4 декабря, ожидаются презентации нескольких мейджоров – Disney, Sony, Fox и Universal Pictures. Из независимых компаний будет представлена «Вольга», также целый день будет отведен для других независимых прокатчиков.

Деловая программа мероприятия будет включать обсуждение рынков СНГ, актуальных проблем кинопоказа, продвижения кино и альтернативного контента.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Международный форум «Российский кинобизнес 2019»

Москва, Цифровое деловое пространство, ул. Покровка, д. 47

1 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15:00 – 17:00 Репетиции, оформление индустриальной зоны. Аккредитация делегатов, экспонентов

18:00 Показы фильмов, партнерское мероприятие и прием Фестиваля немецкого кино (выездное мероприятие)

__________________________________________________________

2 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

10:00 Регистрация участников

Большой зал

11:00 – 11:45 Официальное открытие Международного форума «Российский кинобизнес 2019»

(время уточняется) Презентация Sony Pictures

(время уточняется) Презентация Disney и 20th Century Fox

19:00 Выездное мероприятие

Малый зал

12:00 Презентация образовательного форума

13:00 Показ и обсуждение фильма

(время уточняется) Практикум: «Ретейл. Территория кино»

(время уточняется) Сессия. Что Web грядущий нам готовит?

(время уточняется) Лазерный ринг. Между прошлым и будущим

Конференц-зал

12:30 Сессия для кинотеатров. Фундамент успешного кинопоказа. (Образовательная программа форума)

__________________________________________________________

3 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

10:00 Регистрация участников

Большой зал

(время уточняется) Презентация компании «Вольга»

15:00 (время уточняется) Презентация компании «Universal Pictures Россия»

21:00 After-party. Back to show. Место уточняется

Малый зал

(время уточняется) Показ и обсуждение фильма

(время уточняется) Сессия. Альтернативный контент. Производство конкуренции и интереса. Продюсерский взгляд

(время уточняется) Реклама и PR комплексные услуги, система цифровых ресурсов, территориальные и сезонные программы

(время уточняется) CIS, как живешь? Прием! Кинопрокатчики Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Украины и стран Балтии об особенностях проката контента

Конференц-зал

11:00 Сессия для кинотеатров. Фундамент успешного кинопоказа (Образовательная программа форума)

__________________________________________________________

4 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

(расписание уточняется) День независимых кинокомпаний

(время уточняется) Тематическая сессия «Технологии кинопоказа»

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

23.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Российский кинобизнес