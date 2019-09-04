На Comic Con Russia 2019 покажут «Дитя погоды»

На фестивале Comic Con Russia 2019 состоится специальный предпремьерный показ фильма ДИТЯ ПОГОДЫ, нового проекта признанного мастера современного японского аниме Макото Синкая. Предыдущий проект режиссера − ТВОЕ ИМЯ − не только установил рекорд по кассовым сборам в мировом прокате среди японских фильмов, но и был отмечен 14-ю премиями и 22-ю номинациями на престижных кинофестивалях.

Новая работа Синкая выдвинута от Японии на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Только в Японии картина уже собрала в прокате более $100 млн. В центре сюжета — история любви. Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождем. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она, − всегда солнце. Вместе они изменят этот мир навсегда.

ДИТЯ ПОГОДЫ выйдет в российский прокат 31 октября. Дата показа на Comic Con Russia пока не называется. Конвент пройдет в Москве с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо» (павильон №1). Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

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04.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Comic Con Russia