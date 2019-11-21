Слащева обвинила прежнее руководство студии Горького в неэффективном расходовании бюджетных средств

Назначенная в конце октября генеральным директором киностудии им. Горького Юлиана Слащева представила министру культуры Владимиру Мединскому и совету директоров доклад о текущем состоянии студии, финансовых показателях и планах на дальнейшее развитие. Текст презентации есть в распоряжении редакции.

На сегодняшний день доход студии от кинопроизводства составляет менее 4%. В основном, это выручка от продаж прав на золотую коллекцию студии Горького. В отчете указано, что за последние 30 лет киностудия не выпустила ни одного значимого фильма. У двух проектов на финальной стадии производства – СВЕТЛЯЧОК и Я СВОБОДЕН – нет прокатчика. Вышедший недавно на 100 экранах семейный фильм ПОДКИДЫШ собрал в прокате 1 млн. руб при бюджете 25-30 млн., но дальнейшая работа по коммерческой реализации прав на фильм не была проведена. Согласно докладу, бюджетные средства студии расходовались неэффективно: по мультфильму СУВОРОВ на аффилированную компанию («КиноАтис») выведено 100 млн., картина готова на 10%; по проекту КОЩЕЙ, ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ той же компании выданы авансы на 112 млн. руб., при этом информации о работе над мультфильмом не было получено. Сроки сдачи фильмов в Министерство культуры сильно просрочены, поэтому студии выставлены штрафы за нарушение обязательств. К примеру, штраф за ПОДКИДЫША составил 2,5 млн руб. Согласно тексту презентации, на студии в целом отсутствует команда профессионалов в области кинопроизводства, нет задачи по монетизации фильмов, для проката не используются телевизионные и цифровые площадки.

После известия об отставке Сергея Зернова с должности гендиректора в сентябре было совершено несколько денежных переводов сторонним контрагентам на общую сумму 107 млн. руб., сообщается в отчете. Так, на производство фильма Я СВОБОДЕН ООО «Киномаг» студия перевела 3,3 млн. руб, из которых 1,2 млн в виде авансового платежа, ООО «Си Пи Ай Филмз» на эту же картину были выделены 1,5 млн руб. ИП Атамалибеков Рауф Ровшадбек получило средства на несколько проектов: 1,1 млн руб на создание фильма СТРАСТИ ПО ЗОЕ, 966 тыс – в виде аванса на съемки СВЕТЛЯЧКА, 3,9 млн – на картину Я СВОБОДЕН. «КиноАтису» было переведено 96 млн руб за КОЩЕЯ. Так как договор простого товарищества с компанией «КиноАтис» был заключен без согласования с собственником имущества, он считается недействительным, в связи с чем возможно дальнейшее судебное разбирательство по его расторжению и возврату выплаченных средств.

Основную статью доходов киностудии сейчас составляет выручка от услуг по кинопроизводству, сдачи помещений, павильонов и студийного комплекса в аренду. По оценке аудиторов, за 9 месяцев 2019 года наблюдается снижение выручки на 4% (12,3 млн. руб) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Чистая прибыль составила 20,3 млн. руб., она сократилась на 24 млн. руб. (-54%) за счет уменьшения выручки и увеличения амортизации нематериальных активов. Также на 32,4 млн руб сократилась величина чистых активов из-за существенного роста кредиторской задолженности. Прогноз выручки и чистой прибыли по итогам 2019 г. выше прошлогодних показателей на 134,8 млн. руб. и на 142,8 млн. руб. за счет одноразового эффекта от продажи комплекса зданий киностудии Горького на Смольной улице. Без учета влияния продажи объектов на Смольной годовая выручка и чистая прибыль оказалась ниже прошлого года на 12% и 8% соответственно.

Согласно докладу, материально-техническая база студии сильно изношена, здания, фасад, сооружения, инженерные системы киностудии требуют капитального ремонта, в том числе масштабного ремонта кровли. Общая оценка стоимости ремонтных работ только по главному корпусу на ВДНХ составит более 1 млрд. руб. Производственные мощности киностудии не обеспечивают полный цикл производства, указывается в презентации. Павильоны требуют ремонта и модернизации, имеющаяся операторская техника не предназначена для масштабного кинопроизводства, при этом ей необходим ремонт или обслуживание. Закупки на студии зачастую производились с единым поставщиком. Большинство договоров на кинопроизводство заключены как договора простого товарищества. Два года назад по указу премьер-министра киностудия заключила договор с Госфильмофондом на управление правами на золотую коллекцию 50% на 50%, но не реализовала их и не получила от этого доходов.

Приоритетными направлениями работы на новом посту Юлианы Слащевой станет возврат прав на золотую коллекцию, восстановление имущественного комплекса и создание современного кластера документального и научно-популярного кино на базе Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов. Доход от кинопроизводства при этом должен будет составлять 50% от общей доли доходов даже при наличии такого имущественного комплекса и доходов от аренды, указывается в отчете. В целом в планы по развитию студии входит создание собственной производственной базы для снятия игрового, детско-семейного, документального и научно-популярного кино. В партнерстве с другими студиями планируется снимать 20-30 фильмов в год про достижения в науке и в промышленности для детей и молодежи и не менее 10 картин для детской и семейной аудитории.

Совет директоров принял к сведению изложенные в докладе Юлианы Слащевой факты и поручил руководству киностудии к марту 2020 года подготовить новый проект долгосрочной программы развития, сообщил источник на киностудии.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

21.11.2019 Автор: Рая Башинская