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Кинофестиваль «Докер» объявил победителей

Смотр проходил с 18 по 27 июня

18 июня в московском киноцентре «Октябрь» закончился VII Международный кинофестиваль «Докер», представляющий самые заметные и актуальные образцы документального кино с разных уголков планеты. Жюри фестиваля во главе с председателем, австрийским режиссером и продюсером Николаусом Гейрхальтером, вручило Гран-при картине ЕЁ МАМЫ режиссеров Азия Дер и Сари Харагоникс из Венгрии. В центре сюжета – бывшая энвайронменталистка Вираг, которая решает уйти из политики, потеряв веру в демократический парламент. Она удочеряет румынскую девочку и посвящает себя семье, но дальнейшие события вынуждают ее задуматься о бегстве из родной страны.

Лучшей картиной в конкурсе Короткого метра стал фильм БЕГСТВО режиссера Никиты Попкова (Россия). Главный герой – городской мальчишка, который вместе с семьей уезжает в деревню, чтобы переждать пандемию.

Лучшим фильмом программы об IT-технологиях «LET iT DOK!», организованной вместе с группой компаний ЛАНИТ, стала чешская картина ПОЙМАННЫЕ В СЕТИ режиссеров Вита Клусака и Барборы Халуповой. ПОЙМАННЫЕ В СЕТИ – это экспериментальный документальный фильм, в котором три актрисы на собственном примере обучают детей и подростков безопасности в интернете, чтобы не стать жертвой сексуальных преступлений и шантажа в виртуальном пространстве.

Закрылся фестиваль картиной режиссера Клэра Льюинс из Великобритании ПРЕКРАСНОЕ: ИСТОРИИ С КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ. Фильм рассказывает о Международной космической станции — выдающемся достижении технологий, международного сотрудничества, научных исследований и человеческой храбрости. История показана с точки зрения мужчин и женщин, которые сделали из космической станции свой дом, некий наблюдательный пункт в космосе в 250 милях от Земли, откуда видно всё то, что они знают и любят. Премьеру посетили астронавты, принимавшие участие в съемках: Сергей Волков (Россия) и Саманта Кристофоретти (Италия). Фильм выйдет на онлайн-платформах 30 сентября. 

Полный список победителей кинофестиваля «Докер-2021»:

  • Гран-при за лучший документальный фильм — ЕЁ МАМЫ, режиссеры Азия Дер и Сари Харагоникс (Венгрия)
  • Приз за лучшую режиссуру — НОВАЯ СМЕНА, режиссер Йиндржих Андрш (Чехия)
  • Лучший монтаж —ЕЁ МАМЫ, режиссер монтажа Флора Эрделий (Венгрия)
  • Лучший оператор — ГРЯЗНЫЕ ПТАХИ, режиссер Карлос Альфонсо Корраль, оператор Нини Бланко (США – Мексика)
  • Особое упоминание жюри — ДАЛЬНИЙ ПЛАН, режиссер Владимир Головнёв (Россия)
  • Лучший короткометражный фильм — БЕГСТВО, режиссер Никита Попков (Россия)
  • Особые упоминания жюри (короткий метр) — РАИСА, режиссер Дорота Мигас-Мазур (Польша); ИЛЛЮЗИОН, режиссер Лоренцо Кваглиоцци (Италия)
  • Приз зрителей — ВОЙНА РАИ СИНИЦИНОЙ, режиссер Ефим Грабой (Израиль)
  • Лучший фильм конкурса LET iT DOK! — ПОЙМАННЫЕ В СЕТИ, режиссеры Вит Клусак и Барбора Халупова (Чехия)

Седьмой Международный фестиваль документального кино «Докер» проходил с 18 по 27 июня. Основной площадкой фестиваля, как и ранее, стал московский киноцентр «Октябрь». Также показы фильмов из программы фестиваля параллельно проходили в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле.

Всего в программе фестиваля было представлено 50 документальных фильмов самых разных направлений из 30 стран мира. Это призеры и участники престижных киносмотров 2020 и 2021г.г., среди которых: Берлинский и Венецианский фестивали, TIFF в Торонто, крупнейшие фестивали неигрового кино IDFA в Амстердаме, «Hot Docs», Dok Leipzig и многие другие. 

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28.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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