На «Яндексе» запустили новый раздел для маленьких детей

«КиноПоиск HD» добавил в приложение «Яндекс» новый раздел для маленьких детей − домик смешариков. Там дети смогут посмотреть последний сезон мультсериала, поиграть в развивающие игры и пообщаться с «Алисой».
«У меня дочь, и мне, как родителю, очень симпатичны «Смешарики», − говорит руководитель детских продуктов медиасервисов «Яндекса» Светлана Перловская. − Они задают правильные вопросы, делятся полезным жизненным опытом, причем выходит очень легко и душевно, без назидательности. В нашем приложении ребенок может по-разному взаимодействовать со смешариками: просто смотреть, разгадывать загадки, запоминать картинки и узнавать новое».
Навигация внутри очень простая — дети смогут сориентироваться сами, без помощи родителей. Уже сейчас ребенок найдет в разделе четыре игры − на память, реакцию, фантазию. Голосовой помощник «Алиса» расскажет сказку, загадает загадки или устроит квест-приключение про мир динозавров. «Яндекс.Музыка» подготовила к запуску специальные подкасты со смешариками в качестве ведущих. В дальнейшем контента станет больше и в приложении «Яндекс» появятся домики других персонажей − например, малышариков и фиксиков.
Домик смешариков доступен по подписке «Яндекс.Плюс». Те, у кого пока нет подписки, могут до конца июня оформить пробный семейный «Плюс» на 90 дней.
Две недели назад «КиноПоиск HD» представил детский режим. Сервис показывает детям кино и умеет давать им персональные рекомендации. Запуск режима был приурочен к эксклюзивной премьере нового сезона «Смешариков». Новые серии, выполненные стиле ранних сезонов, очень понравились зрителям. Рейтинг сезона составляет 8,9 балла. 1 июня 2020 года «Смешарикам» исполнилось 17 лет.
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01.06.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Кинопоиск
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