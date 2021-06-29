Депутат Горелкин доработал законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров

Прежня версия законопроекта, которая была внесена депутатом Антоном Горелкиным в Госдуму 18 декабря, предполагала ограничение до 20% иностранного владения на все работающие в России аудиовизуальные сервисы. По сообщениям источников, закон может быть внесен в Госдуму осенью.

Теперь же вместо ограничения иностранного участия в 20% вводится запрет на контроль со стороны иностранных бенефициаров. Согласно новым предложениям, иностранцы будут распоряжаться не более чем 50% голосов российского видеосервиса. Такие требования распространятся на АВС с суточной аудиторией от 10 тыс. посетителей.

Ранее Антон Горелкин также отмечал в интервью БК, что иностранные лица не могут оказывать решающее влияние на то, какой именно контент будет создан, но могут получать прибыль и быть инвесторами.

Видеосервисы с долей российской аудитории меньше 50% смогут открывать российские представительства, однако управление будет происходить при помощи специального международного фонда, в который будут включены представители РФ или ее субъектов. По словам Горелкина, в данной доработке были учтены пожелания рынка применить к видеосервисам принципы, по которым в 2019 году «Яндекс» перестроил схему управления. Тогда компания создала Фонд общественных интересов, который получил часть функций по управлению.

Изменения касаются российских онлайн-кинотеатров с зарегистрированными за рубежом материнскими компаниями, а также иностранных платформ, как Amazon, Disney+ и Netflix — оператором последнего в России с 2020 года стала дочерняя компания «Национальной Медиа Группы» (НМГ).

Кроме того, правительственная комиссия будет принимать «решения об ограничении» распространения библиотек контента, которые на эксклюзивных условиях принадлежат иностранцам. Как отмечает Горелкин, крупные компании будут обязаны предоставлять библиотеки другим АВС, а для тех, кто не исполняет требования, будет введен запрет на распространение через Smart TV и мобильные приложения.

Антон Горелкин также рассказал в интервью БК, что государство приветствует, когда отечественные видеосервисы покупают лицензии и транслируют западный контент. «Но лицензия не должна быть эксклюзивной для одной площадки – чтобы не открывать путь для экспансии».

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29.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Коммерсант