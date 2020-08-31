«Той Рой Медиа» займется поисками вещателя «Дракоши Тоши» в Африке

«Той Рой Медиа» займется поисками партнера проекта «Дракоша Тоша» в Африке. Компания презентует мультсериал на зарубежной бизнес-миссии для столичных предпринимателей в Африке, которую в начале сентября организует «Московский экспортный центр» (МЭЦ). «Той Рой Медиа» рассчитывает найти в Западной Африке вещателя, который произведет дубляж «Дракоши Тоши» на французский язык.

«Наша компания приступает к сотрудничеству с французами APC Kids по распространению мультсериала «Дракоша Тоша» в франкоговорящем мире, − отмечает коммерческий директор «Той Рой Медиа» Евгений Венковский. − Эта компания сделала международным небезызвестный российский мультсериал «Три кота». Поэтому данная бизнес-миссия МЭЦ очень удачно вписывается в нашу стратегию. Франкоговорящее население Африки превышает 60 миллионов, в большинстве стран язык имеет статус официального. На нем вещают государственные телеканалы».

Онлайн-бизнес миссия с официальными представительствами РФ в Африке (эксперты от Посольств Республики Сьерра-Леоне и Республики Сенегал) организована для московских предприятий. Ее основными целями являются информирование профессиональной общественности и целевой аудитории в Африке о планируемых к экспорту продуктах, получение обратной связи от потенциальных покупателей, повышение узнаваемости московских продуктов на африканском рынке, а также всестороннее поступательное развитие торгово-экономических связей московских и африканских деловых кругов.

В презентационной онлайн-сессии примут участие более 20 московских предприятий, представляющих IT отрасль, медицину, оптовую торговлю, производство кинофильмов и телевизионных программ, добычу торфа и биотехнологии.

Мультсериал «Дракоша «Тоша» для детей от 0 до 5 лет создан в вертикальном формате. Автор идеи − известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло уже 2 сезона − всего 52 серии. Сейчас идет работа над третьим сезоном мультсериала «Дракоша Тоша», автором сценария которого стал калифорнийский сценарист Майкл Маурер. Мультсериал транслируют на Amazon prime, телеканалах «Карусель», «Мульт», «Мама» и других. Также «Дракоша Тоша» пользуется спросом в российских онлайн-кинотеатрах IVI, Okko, tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое достижение по наращиванию аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов зрителей.

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31.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Той Рой Медиа